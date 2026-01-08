БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 01:27 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас

Елиана Димитрова
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
чака вижте отговорите изпита математика четвъртокласниците
Просветното министерство ще отмени частта в националното външно оценяване по математика след 7-и клас, която включва задачи с елементи от природните науки. Това съобщи днес министър Красимир Вълчев. Форматът на изпита и времетраенето остават същите.

Решението дойде след определението на Административния съд - София за спиране на предварителното изпълнение на заповедта на министъра за изпита. Тестът тази година остава само от 24 изцяло математически задачи, обясни днес Вълчев.

"За да няма непредвидимост в системата изпитът за седмокласниците ще бъде с 24 изцяло математически задачи", обясни министър Вълчев.

В момента се подготвя новата заповед. Целта е да се осигури спокойствие и предвидимост в системата. Външното оценяване след 4-ти и 10-и клас остава без промени.

Предвиждаше се националното външно оценяване по математика в 7-и клас да включва 6 интегрирани задачи от областите биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, и география и икономика.

#интегрален изпит #НВО по математика #МОН #математика

