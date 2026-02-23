БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Сергей Игнатов спря изгонването на осем организации от Студентския дом

Елиана Димитрова
У нас
Снимка: БТА
Служебният министър на образованието и науката Сергей Игнатов спря изгонването на осем творчески организации от Студентския дом в столицата. Той се срещна с тях и с Националното представителство на студентските съвети, което също се помещава в сградата. Беше решено Студентският дом да бъде отворен за всички студенти. Да се ползва безплатно само от студентите, а всички други организации ще трябва да заплащат наем.

През 1991 г. Студентският дом е дарен на просветното министерство с цел да бъде използван от студентите. От Националното представителство на студентските съвети обясниха, че освен тях още 8 творчески организации също ползват сградата безвъзмездно. Преди десетина дни бившият министър на образованието Красимир Вълчев издаде заповед те да напуснат, защото не били студентски организации. От Студентските съвети предвиждаха днес протест пред просветното министерство с искане Домът да се ползва само от студенти, но го отмениха след среща с министър Игнатов. Резултатът.

Ангел Стойков, председател на Националното представителство на студентските съвети: "Всички организации, които са студентски ще могат да останат безвъзмездно в Студентския дом и да използват залите, но тези организации, които са в частна полза, тези организации, които са неправителствени в частна полза, които въвличат студенти в своята дейност ще останат под друга форма, която да бъде срещу наем."

Две организациите, които бяха заплашени от изгонване, са театър "Студентина" и Студентското общество за компютърни изкуства. Техните ръководители твърдят, че при тях се занимават студенти и не печелят от дейността си, без да плащат наем.

Петя Божинова, ръководител на Театър-студия "Студентина": "Всеки може да погледне на нашата страница, всеки ден публикуваме интервюта с нашите студенти... Не, не печелим. Единственото, което мога да кажа, хора, които са над 30 години, да действително, те заплащат, когато дойдат."

Росен Петков, председател на Студентско общество за компютърни изкуства: "Разбира се, че не печелим. Това може да се види от отчетите ни, които са публични във фирмения регистър. Нашите приходи са предимно по европейски програми."

Ръководителите на тези организации също се срещнаха с министъра, от когото разбраха, че остават в сградата. Очаква се изработването и общественото обсъждане на концепция Студентският дом да стане отворено пространство за всички студенти, а помещенията в него да не се отдават безвъзмездно за офиси.

#Националното представителство на студентските съвети #Проф. Сергей Игнатов

