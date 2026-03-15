Вселените от „Песен за огън и лед“ и „Властелинът на пръстените“ са изненадващо правдоподобни от климатична гледна точка

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
По света
Това е изводът от модели, създадени от климатолози

Ново научно изследване показва, че фантастичните вселени от „Песен за огън и лед“ и „Властелинът на пръстените“ могат да бъдат изненадващо правдоподобни от климатична гледна точка.

Климатолози са създали модели на средата в Вестерос и Средната земя, използвайки описанията от книгите и наличните карти. Резултатите сочат, че въпреки фантастичния характер на тези светове, природните им условия следват логиката на реалната климатична система.

Моделирането на Средната земя се оказва по-лесно. Дж. Р. Р. Толкин я е замислил като митична версия на Земята в далечното минало, което позволява на учените да използват стандартни модели на системата Земя–Слънце. След симулациите те установяват, че климатът напомня този в Западна Европа и Северна Африка.

„Най-голямото количество валежи пада върху и на запад от Мъгливите планини, докато на изток се наблюдава по-сух ефект на „дъждовна сянка“. Това се дължи на преобладаващите западни ветрове, които изтласкват влажния въздух нагоре по планините, където той се охлажда и водните пари се превръщат в дъжд или сняг, преди да достигнат източната страна“, обясняват авторите на изследването в статия за изданието „Дъ Кънвърсейшън“.

Моделът показва и широко разпространени гори в голяма част от Средната земя, което съвпада с описание в книгите.

„Предсказанието на модела за обширна горска покривка в голяма част от Средната земя е в съответствие с твърдението на Елронд, че някога катерици са могли да пътуват от Шира до Дънланд, без да стъпват на земята.“

Мордор се оказва суха субтропична зона, сходна със Сахара.

Много по-трудно е да се обяснят сезоните във Вестерос от „Песен за огън и лед“, върху която е базиран сериалът „Игра на тронове“. Там зимите и летата могат да продължават десетилетия или дори поколения и са напълно непредсказуеми.

Подобни колебания не се наблюдават при стабилна орбита като тази на Земята. Предишни изследвания са предполагали, че подобен климат би могъл да се получи, ако планетата обикаля около двойна звездна система.

Някои учени предполагат и други варианти – например планетата да се намира в система с четири небесни тела или да бъде луна около газов гигант.

Новото изследване предлага различен подход. Авторите моделират Вестерос като планета с хаотично променящ се наклон на оста, която се „люлее“ като пумпал по време на обиколката си около звездата. Подобно движение би могло да създаде крайни климатични условия – едното полукълбо да е в постоянна зима, а другото в постоянно лято.

За да се появяват периодични зими като в книгите, оста на планетата трябва да се преобръща през няколко години.

„Причината за това преобръщане остава неясна“, пишат учените. Те отбелязват, че наклонът на земната ос е стабилизиран от Луната, а без нея и нашата планета би могла да изпитва непредсказуеми сезони.

Целта на изследването не е просто да се анализират измислени светове, а да се популяризира науката.

„В крайна сметка прилагането на физиката към измислени земи е увлекателен начин да се свърже широката публика със сложните екологични науки“, обясняват авторите.

„Използвайки климатични модели, учените отдават почит на изискването на Толкин дори най-фантастичните светове да поддържат правдоподобен и внимателно балансиран баланс между законите на реалността и въображението.“

#Песен за огън и лед #климатични модели #Властелинът на пръстените

ТОП 24

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
2
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
3
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
4
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
5
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и Юлита"?
6
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
2
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
3
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
4
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
5
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
6
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...

Още от: Екология

Щатът Орегон може да се сдоби със собствен водопад
Щатът Орегон може да се сдоби със собствен водопад
И топлите зими влияят на избелването на коралите в Големия бариерен риф И топлите зими влияят на избелването на коралите в Големия бариерен риф
Чете се за: 02:00 мин.
Чайки в атака: Как варненци съжителстват с птиците, които крадат храна и дори нападат? Чайки в атака: Как варненци съжителстват с птиците, които крадат храна и дори нападат?
Чете се за: 05:35 мин.
Изследване на ДНК оспорва страховете за изчезването на коалите в Австралия Изследване на ДНК оспорва страховете за изчезването на коалите в Австралия
Чете се за: 01:55 мин.
"Климатът – горещата истина": Мръсен въздух на прицел: Как гражданите могат да търсят правата си в съда? "Климатът – горещата истина": Мръсен въздух на прицел: Как гражданите могат да търсят правата си в съда?
Чете се за: 03:12 мин.
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
39744
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

До два пъти линията за бедност на човек, кола или лизинг и платени данъци са изискванията за помощи заради скъпите горива, каза Андрей Гюров
До два пъти линията за бедност на човек, кола или лизинг и платени...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент,...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
София е по-мръсна и това е резултатът от фамозната битка срещу...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Над 48 млн. французи са призовани да гласуват на местните избори
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Раздават наградите "Оскар" за 98 път
Чете се за: 00:32 мин.
По света
