Преди четвъртата годишнина от войната в Украйна: Путин извади "ядрената" карта

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Чете се за: 03:30 мин.
По света
опит покушение високопоставен руски генерал москва
Снимка: БТА/Архив
Ден преди четвъртата годишнина от началото на войната с Украйна, Владимир Путин отново извади "ядрената карта". Руският президент подчерта, че ядрените сили остават приоритет за сигурността на страната му. Колкото до обикновените руснаци, темата за влошаващата се икономика и последствията от войната доминират разговорите им.

Венец в памет на загиналите войници и похвала за действията им на украинска територия - така Владимир Путин отбеляза военен празник, който днес честват в Русия. Каза, че очаква скоро победа на фронта и отправи послание, което отекна далеч извън пределите на страната му.

Владимир Путин, президент на Русия: "Ще продължаваме да работим за засилване на армията и флота, като имаме предвид международното положение. Ще черпим опит от специалната военна операция и ще разчитаме на военната индустрия, на науката и на високите технологии. Развитието на ядрената триада остава абсолютен приоритет, тъй като гарантира сигурността на Русия и осигурява ефективно стратегическо възпиране и баланс на силите в света."

Умора от войната и умерен оптимизъм, че краят ѝ може да е скоро - настроенията в центъра на Москва.

Татяна, жителка на Москва: "Всички сме много притеснени. Надяваме се скоро да приключи."

Макар да не критикуват Кремъл, мнозина не крият, че животът им се е променил през изминалите четири години, в които на Русия бяха наложени множество санкции.

Елена, жителка на Москва: "Не мога да стигна до България, а имам имот там."

Лидия, жителка на Москва: "Животът ни не е станал по-лош. Но пък стана по-скъп."

Четирите години война забавиха руската икономика, а инфлацията и цените скочиха значително. От първи януари влязоха в сила нови мерки, с които да бъде попълнена хазната. Една от тях - увеличаване на ДДС за малкия и среден бизнес от 20% на 22%. Денис Максимов е собственик на пекарна "Масленка" в предградията на Москва. През декември отправя апел към Владимир Путин.

Денис Максимов, собственик на пекарна: "Ситуацията е трудна, не сме оптимисти за бъдещето си. Много бизнеси ще трябва или да затворят, или да минат в сивия сектор."

Изпраща му и кошница с печива. Макар инфлацията да се е покачила на между 4,5 и 5,5%, според прокремълски икономисти, повод за притеснение няма.

Денис Максимов, собственик на пекарна: "Светът няма да бъде същия, нито икономиката. Това е сигурно и трябва да го приемем. Трябва да опитаме да оцелеем през тази трудна година и да разработим стратегия за напред."

Ден преди четвъртата годишнина от нахлуването на Русия в Украйна, една е думата, която доминира сред московчани.

Елена, жителка на Москва: "Мир, мир. Това е най-важното нещо - да настъпи мир."

#ядрена карта #Владимир Путин #Русия #война #годишнина #Украйна

