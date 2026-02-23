БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Линдзи Вон: Бях близо до ампутация

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

Ще бъде дълъг път, но ще стигна, каза американката, която продължава да се възстановява от тежкото падане и операциите, които претърпя на Игрите в Милано/Кортина.

линдзи вон завръщането родна земя невероятно
Слушай новината

Линдзи Вон разкри, че почти е загубила левия си крак и се е нуждаела от кръвопреливане след инцидента, който претърпя по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Легендарната скиорка не завърши спускането и падна доста болезнено, а след това бе изнесена на носилка и откарана в болница с медицински хеликоптер. Кошмарът за американката още по-голям след няколко претърпени операции преди да се отправи своята родина.

Една от иконите в ските изля душата си в социалните мрежи, като уточни какво е нейното моментно състояние и колко път има да извърви, за да може отново да ходи. Ето бе нейнито послание в социалните мрежи:


„По принцип имах сложна фрактура на пищяла. Счупих си и главата на бедрената кост, платото на пищяла, всичко беше на парчета. Причината да е толкова сложно беше, че имах синдром на компартмента. А синдромът на компартмента е, когато имате толкова много травма в една област на тялото си, че има твърде много кръв и тя засяда и на практика смачква всичко в компартмента. Така че всички мускули, нерви и сухожилия, всичко някак си умира“, започна тя.

Доктор Том Хакет спаси крака ми. Той спаси крака ми от ампутация и направи това, което се нарича фасциотомия, при която разряза двете страни на крака ми - разряза го така че го остави да диша и ме спаси“, поясни още 41-годишната ски легенда.

„Чувствам се много щастлива и съм му благодарна за шестчасовата операция, която той извърши в сряда, за да го възстанови, която премина удивително добре. Бях в болницата по-дълго, отколкото се надявах, защото имах много нисък хемоглобин от цялата загуба на кръв по време на всички операции. Наистина се мъчех. Болката беше малко извън контрол. Трябваше да ми направят кръвопреливане и това ми помогна много. Успях да се справя" допълни тя.

"Ще бъде дълъг път, но ще стигна. Поне съм извън болницата", завършива Вон в своя Instagram пост.

#Милано/Кортина 2026 #Линдзи Вон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
2
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
3
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите
4
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам...
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
5
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на детската болница
6
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Зимни

Доротея Вирер сложи край на кариерата си: Никога не съм си представяла, че ще получа толкова много обич
Доротея Вирер сложи край на кариерата си: Никога не съм си представяла, че ще получа толкова много обич
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Чете се за: 02:12 мин.
Екипът на БНТ в Италия сподели впечатленията си от Зимните олимпийски игри Екипът на БНТ в Италия сподели впечатленията си от Зимните олимпийски игри
Чете се за: 02:25 мин.
Владимир Илиев: През април ще помисля как ще продължи кариерата ми Владимир Илиев: През април ще помисля как ще продължи кариерата ми
Чете се за: 04:52 мин.
Милена Тодорова: Четвъртото място в спринта сега ми носи повече щастие Милена Тодорова: Четвъртото място в спринта сега ми носи повече щастие
Чете се за: 05:30 мин.
Огънят угасна в "Арена ди Верона", но олимпийският дух остава Огънят угасна в "Арена ди Верона", но олимпийският дух остава
Чете се за: 05:55 мин.

Водещи новини

Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Колко ще струват предсрочните избори? Колко ще струват предсрочните избори?
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Кабинетът предложи на президента да освободи главния секретар на МВР
Чете се за: 03:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Все още не е обсъждан въпросът с великденските добавки за...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от...
Чете се за: 06:52 мин.
По света
Правителството назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 09:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ