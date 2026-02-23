Линдзи Вон: Бях близо до ампутация

Линдзи Вон разкри, че почти е загубила левия си крак и се е нуждаела от кръвопреливане след инцидента, който претърпя по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Легендарната скиорка не завърши спускането и падна доста болезнено, а след това бе изнесена на носилка и откарана в болница с медицински хеликоптер. Кошмарът за американката още по-голям след няколко претърпени операции преди да се отправи своята родина.

Една от иконите в ските изля душата си в социалните мрежи, като уточни какво е нейното моментно състояние и колко път има да извърви, за да може отново да ходи. Ето бе нейнито послание в социалните мрежи:

„По принцип имах сложна фрактура на пищяла. Счупих си и главата на бедрената кост, платото на пищяла, всичко беше на парчета. Причината да е толкова сложно беше, че имах синдром на компартмента. А синдромът на компартмента е, когато имате толкова много травма в една област на тялото си, че има твърде много кръв и тя засяда и на практика смачква всичко в компартмента. Така че всички мускули, нерви и сухожилия, всичко някак си умира“, започна тя.

„Доктор Том Хакет спаси крака ми. Той спаси крака ми от ампутация и направи това, което се нарича фасциотомия, при която разряза двете страни на крака ми - разряза го така че го остави да диша и ме спаси“, поясни още 41-годишната ски легенда.

„Чувствам се много щастлива и съм му благодарна за шестчасовата операция, която той извърши в сряда, за да го възстанови, която премина удивително добре. Бях в болницата по-дълго, отколкото се надявах, защото имах много нисък хемоглобин от цялата загуба на кръв по време на всички операции. Наистина се мъчех. Болката беше малко извън контрол. Трябваше да ми направят кръвопреливане и това ми помогна много. Успях да се справя" допълни тя.

"Ще бъде дълъг път, но ще стигна. Поне съм извън болницата", завършива Вон в своя Instagram пост.