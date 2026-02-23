МОН стартира проект за дигитална трансформация на училищното образование

Министерството на образованието стартира голям проект за онлайн платформа за ученици, учители и родители. Платформата ще включва интерактивни уроци, тестове и инструменти с изкуствен интелект.

Изкуственият интелект ще адаптира задачите според нивото на ученика и ще дава автоматична обратна връзка. Учителите ще могат по-лесно да планират уроци и да следят резултатите на учениците.

Промените ще се въвеждат постепенно от следващата учебна година. Целта е „Дигиталната раница“ да направи училището по-модерно, ученето по-лесно и да комбинира класическите хартиени учебници с нови технологии.