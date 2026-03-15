Български ученици със световен успех в космическите науки

Техният проект впечатли международно жури сред хиляди участници

Ученици от 133-то СУ „Александър Пушкин“ и Първа английска езикова гимназия в София спечелиха второ място в престижен международен конкурс по космически науки. Състезанието е организирано от Националното космическо общество и събира хиляди участници от цял свят.

Младежите разработват проект за космическа станция, наречена FlorAstra, която може да отглежда растения в Космоса. Станцията е планирана около астероида Церера и включва въртящи се модули, които да създават условия за живот.

В проекта са включени над 40 вида растения, сред които и българската Роза дамасцена и рядкото Орфеево цвете от Родопите. Учениците изследват как растенията могат да помагат за храна, лекарства и устойчив живот в Космоса.

Екипът предлага и идеи за отглеждане на водорасли, гъби и други източници на протеин, както и система за рециклиране на отпадъци и вода.

Сред 14 000 участници и над 2500 проекта именно българските ученици впечатляват журито със своята идея. Тази година те са поканени да представят новия си проект на конференция във Вирджиния, САЩ.

