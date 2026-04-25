24 души се лекуват превантивно с антибиотици заради случая с антракс

Общо 24 души са под постоянно медицинско наблюдение и се лекуват превантивно с антибиотици заради случая с антракс, съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов в Гоце Делчев. От Българската агенция по безопасност на храните съобщиха в понеделник, че огнище на антракс е установено във ферма с 28 бивола в силистренското село Черногор. Заболяването е лабораторно потвърдено, като девет от животните са умрели, а останалите ще бъдат ваксинирани.

"Една е точката, от която тръгна проблемът. Проследяваме и целия път. Вече сме завършили този процес. Всички превозни средства, магазини и всичко, което е имало допир, е обезопасено. Храната е конфискувана. Стремим се до началото на другата седмица този проблем да бъде затворен", поясни служебният министър.

Няма опасност за населението във връзка с установения случай на антракс.

"Българската агенция за безопасност на храните, Министерството на земеделието и храните служим като гарант и можем да си вършим работата, когато нашите съвети са чути и гражданите участват активно в това да се борим със заболявания, които се пренасят и на трапезата", допълни Христанов.

По думите на Христанов Земеделското министерство е установило сериозни пропуски в управлението на животинските отпадъци. Едва около 3,5% от животновъдните обекти реално извозват мъртвите животни по установения ред. Около 27% имат сключени договори, но не ги изпълняват, а приблизително 70% нямат нито договори, нито организирано извозване, обясни министърът.

"Задаваме си въпроса къде отидоха тези умрели животни, ако не са изгорени както е по процедура - нещо, за което България плаща", попита Христанов.

Според министъра това поражда сериозни съмнения за нерегламентирани практики, включително незаконно преработване и търговия с месо. Такива обекти са открити в Монтана, във Враца, в Лесидрен. Христанов подчерта, че подобни дейности застрашават здравето на хората.