София пуска лятна програма за деца от 1. до 4. клас

Столична община ще организира ново издание на програмата „Лятна грижа“ за ученици от 1. до 4. клас в общинските училища.

Инициативата ще се проведе от 1 юни до 17 юли 2026 г. и ще предлага различни занимания – спорт, игри навън, творчески ателиета, образователни дейности и нови приятелства.

След добрия старт през 2025 г. програмата вече се разширява. Идеята е да помага на семействата през лятото и едновременно с това децата да прекарват ваканцията активно и полезно.

В програмата са включени още танци, посещения на музеи, културни обекти, зоопарка, театър, кино и разговори по важни теми като екология, здравословен живот и безопасност на пътя.

Общинските училища в София могат да кандидатстват за участие до 10 май. Инициативата цели училището да бъде място не само за учене, но и за интересни преживявания през ваканцията.