Над 2500 деца се включиха в урок по финансова грамотност

Повече от 2500 деца от цяла България са се включили в тазгодишната инициатива за финансова грамотност „Въртележка на парите“.

Целта е по интересен и разбираем начин учениците да научат важни неща за парите – как се спестява, как се планират разходи и защо не е добра идея всичко да се харчи веднага.

В инициативата децата участват чрез игри, задачи, театрални представления и практически ситуации, близки до ежедневието им. Така теми като бюджет, спестявания и разумно пазаруване стават по-лесни за разбиране.

Все по-често подобни обучения влизат в училищата, защото младите ще трябва да взимат решения за банкови карти, онлайн покупки, кредити и личен бюджет още в ранна възраст.

Фокусът е върху младите хора, защото много навици се изграждат още в училище. Експерти напомнят, че финансова грамотност означава не просто да имаш пари, а да умееш да ги управляваш умно.