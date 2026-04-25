Над 200 души бяха евакуирани в румънския Галац заради засечени руски дронове близо до границата
Най-малко 7 души загинаха в среднощни руски атаки срещу Украйна. Най-тежки удари имаше в град Днипро, където има 5 жертви.
Ранените са най-малко 27 души. Президентът Володимир Зеленски заяви, че атаките са продължили цяла нощ.
В Румъния бяха вдигнати британски изтребители заради засечени руски дронове близо до границата. Над 200 души са евакуирани. Има щети по къща в източния град Галац.
Киев отново заяви готовност да възобнови преговорите за мир с Москва. Този път обаче руският президент Владимир Путин е поканен от Зеленски за диалог в Азербайджан. Засега няма коментар за евентуално посредничество на Вашингтон.
Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Споделихме с президента на Азербайджан, че сме готови за тристранни преговори. Вече водихме такива в Турция. Имаше преговори и с американските ни партньори в Швейцария. Готови сме следващите преговори да са в Азербайджан, ако Русия е готова за дипломация."