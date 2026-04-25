Най-малко 7 души загинаха в среднощни руски атаки срещу Украйна. Най-тежки удари имаше в град Днипро, където има 5 жертви.

Ранените са най-малко 27 души. Президентът Володимир Зеленски заяви, че атаките са продължили цяла нощ.

В Румъния бяха вдигнати британски изтребители заради засечени руски дронове близо до границата. Над 200 души са евакуирани. Има щети по къща в източния град Галац.

Киев отново заяви готовност да възобнови преговорите за мир с Москва. Този път обаче руският президент Владимир Путин е поканен от Зеленски за диалог в Азербайджан. Засега няма коментар за евентуално посредничество на Вашингтон.