Ахмед Магамаев: Този медал е резултат от много труд, продължаваме да гоним още по-големи успехи

Чете се за: 01:52 мин.
Борба
Българският национал говори след бронза в Тирана и подчерта ролята на треньорите и характера в решителните моменти

Ахмед Магамаев сподели емоциите си след спечеления бронзов медал на европейското първенство по борба в Тирана, определяйки успеха като плод на сериозна подготовка и колективна работа.

"Преди всичко искам да благодаря на треньорите. Те работят с нас денонощно, подготвят ни отлично и ни дават всичко необходимо. Благодарен съм за подкрепата – както от щаба, така и от всички, които стоят зад нас“, заяви националът.

По повод решителната схватка за отличието Магамаев подчерта, че изходът от двубоя не е бил изненада за него и щаба.

"Очаквахме подобно развитие. Имаме опит срещу този съперник и знаехме какво трябва да направим. Важното беше да се настроя правилно и да запазя концентрация. Треньорите ми помагаха през цялото време, а в такива моменти всичко опира и до характер. Радвам се, че успях да покажа най-доброто от себе си.“

Българският борец коментира и представянето си срещу един от най-сериозните съперници в категорията – Абдулрашид Садулаев, срещу когото също натрупа ценен опит.

"За да се победи такъв съперник, са нужни още много работа и усилия. Трябва да продължаваме да се развиваме и да тренираме още по-здраво. Вярвам, че можем да постигнем още по-големи успехи.“

Магамаев завърши с увереност за бъдещето, подчертавайки, че бронзът е само междинна стъпка.

"Това е важен резултат, но не спираме дотук. Продължаваме да работим и да гоним още по-високи цели.“

