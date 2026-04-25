БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Христо Христов с бронз в двубоя на европейското по вдигане на тежести

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Вдигане на тежести
Запази

Българинът се качи на подиума в категория до 110 кг, а страната ни завърши с богата колекция от отличия в Батуми

Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Христо Христов спечели бронзов медал в двубоя в категория до 110 килограма на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия.

Българският тежкоатлет записа сбор от 412 килограма, след като постигна 190 кг в изхвърлянето и 222 кг в изтласкването. Христов се представи стабилно и в двете движения, като завоюва сребро в изхвърлянето и бронз в изтласкването, въпреки че не успя в последните си опити.

Другият български представител Дейвид Фишеров завърши на осмо място с двубой от 383 килограма (172 кг в изхвърлянето и 211 кг в изтласкването), след завръщането си на голямо първенство.

Европейски шампион стана Гарик Карапетян с 415 килограма в двубоя, след силно представяне в изтласкването, където вдигна 226 кг. Сребърното отличие остана за Луис Родригес с общ резултат от 414 килограма.

С участието на Христов и Фишеров приключи и българското участие на шампионата, което донесе сериозни успехи. Ангел Русев и Карлос Насар триумфираха със златни медали в своите категории, Иван Димов завоюва сребро, а Бояна Костадинова добави бронз при жените.

#европейско първенство по вдигане на тежести в Батуми 2026 г. #Христо Христов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ