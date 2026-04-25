Христо Христов с бронз в двубоя на европейското по вдигане на тежести

Христо Христов спечели бронзов медал в двубоя в категория до 110 килограма на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия.

Българският тежкоатлет записа сбор от 412 килограма, след като постигна 190 кг в изхвърлянето и 222 кг в изтласкването. Христов се представи стабилно и в двете движения, като завоюва сребро в изхвърлянето и бронз в изтласкването, въпреки че не успя в последните си опити.

Другият български представител Дейвид Фишеров завърши на осмо място с двубой от 383 килограма (172 кг в изхвърлянето и 211 кг в изтласкването), след завръщането си на голямо първенство.

Европейски шампион стана Гарик Карапетян с 415 килограма в двубоя, след силно представяне в изтласкването, където вдигна 226 кг. Сребърното отличие остана за Луис Родригес с общ резултат от 414 килограма.

С участието на Христов и Фишеров приключи и българското участие на шампионата, което донесе сериозни успехи. Ангел Русев и Карлос Насар триумфираха със златни медали в своите категории, Иван Димов завоюва сребро, а Бояна Костадинова добави бронз при жените.