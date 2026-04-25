Радослав Великов: Очаквахме този успех, вярвам, че може да стане шампион

Треньорът на Ахмед Батаев Радослав Великов изрази задоволството си след драматичната победа на своя състезател, която го класира за финала на Европейското първенство по борба в Тирана.

"Разбира се, че очаквахме това развитие. Ахмед е много класен борец. Още на световното първенство разчитахме на него, въпреки че тогава имаше проблем с глезена. Сега доказа, че е един от най-добрите в тази категория“, коментира наставникът.

Специалистът не скри високите си очаквания и за предстоящия финал, като подчерта опита на българския национал.

"Очаквам утре да стане шампион. Той е опитен състезател и вярвам, че може да стигне до титлата“, добави той.

Треньорът обърна внимание и на предстоящите битки за бронзови отличия, в които ще участват Микяй Наим и Ахмед Магамаев.

"Само който не участва, няма шанс. И двамата се представят добре до момента. Микяй има тежък съперник – световен шампион, но е в добра форма. Магамаев също показа силна борба, включително срещу олимпийския шампион Абдулрашид Садулаев, и се надявам да го покаже и в битката за бронза“, каза още той.

Наставникът коментира и проблемите с контузии в българския състав. По думите му, Михаил Булов има дългогодишни оплаквания в коремната област, които са се обострили по време на турнира, а Шамил не е успял да се подготви пълноценно заради травма в крака.