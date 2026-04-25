Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен...
Радослав Великов: Очаквахме този успех, вярвам, че може да стане шампион

Борба
Българският национал е доказал класата си, а щабът гледа с оптимизъм и към битките за бронз

Треньорът на Ахмед Батаев Радослав Великов изрази задоволството си след драматичната победа на своя състезател, която го класира за финала на Европейското първенство по борба в Тирана.

"Разбира се, че очаквахме това развитие. Ахмед е много класен борец. Още на световното първенство разчитахме на него, въпреки че тогава имаше проблем с глезена. Сега доказа, че е един от най-добрите в тази категория“, коментира наставникът.

Специалистът не скри високите си очаквания и за предстоящия финал, като подчерта опита на българския национал.

"Очаквам утре да стане шампион. Той е опитен състезател и вярвам, че може да стигне до титлата“, добави той.

Треньорът обърна внимание и на предстоящите битки за бронзови отличия, в които ще участват Микяй Наим и Ахмед Магамаев.

"Само който не участва, няма шанс. И двамата се представят добре до момента. Микяй има тежък съперник – световен шампион, но е в добра форма. Магамаев също показа силна борба, включително срещу олимпийския шампион Абдулрашид Садулаев, и се надявам да го покаже и в битката за бронза“, каза още той.

Наставникът коментира и проблемите с контузии в българския състав. По думите му, Михаил Булов има дългогодишни оплаквания в коремната област, които са се обострили по време на турнира, а Шамил не е успял да се подготви пълноценно заради травма в крака.

"Въпреки това той е много класен борец и вярвам, че в бъдеще ще носи успехи на България“, завърши треньорът.

