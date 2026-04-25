
 

Радостин Василев, МЕЧ: Хората в прокуратурата трябва да бъдат разтърсени с шокова терапия

Тези, които са заплашвали главния секретар, трябва две-три години да не излизат от арестите, коментира той

Не толкова с грешки, а с политическата среда и начина на комуникация - така лидерът на МЕЧ Радостин Василев аргументира изборните резултати от вота, проведен на 19 април.

"Явно, че не е толкова важно какво правиш в парламента. Комуникацията сигурно е по-важна. Конформизмът понякога в политиката е приет по-добре. По-умно е понякога да не кажеш истината и да замълчиш", коментира той в "Говори сега".

Категоричен е обаче, че няма да смекчи тона си:

"Аз си имам своите пушки, но въпреки това няма да се променя. И продължаваме по същия начин, защото това е истинският път, по който е възможна реална промяна."

По думите му МЕЧ остава най-голямата извънпарламентарна сила, но отсъствието от Народното събрание ще затрудни работата на партията.

Василев настоява за радикални действия от страна на институциите, включително арести и дълбоки реформи в съдебната система.

"Тези, които са заплашвали главния секретар, трябва две-три години да не излизат от арестите. Това е истината. Да ги посочат и да ги арестуват", заяви лидерът на МЕЧ.

Настоява и за драстични мерки срещу съдебната система. И постави конкретен времеви хоризонт за реформи.

"Всички тези хора в прокуратурата трябва да бъдат разтърсени с шокова терапия... Ако това не се случи, ще бъде поредното разочарование."

Според него, ако до есента няма нов главен прокурор и мерки срещу тази смесица между управление, корупция и мафия, резултатите ще са по-лоши от тези избори.

#Радостин Василев #изборни резултати #меч

