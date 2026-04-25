Колоездене с кауза: Подкрепа за хората с хемофилия

Пловдив се включва в Световния ден на хемофилията с велопоход. Инициативата цели повишаване информираността и подкрепа за хората с нарушения в кръвосъсирването.

Кампанията се провежда за 10-а година с организатор Българската асоциация по хемофилия.

Всеки пловдивчанин, любител на колоезденето, може да се включи в традиционния велопоход под мотото „Заедно", който стартира от площад „Съединение“ в града и се очаква да завърши на Гребната база.

Близо 650 души у нас живеят с различни форми на хемофилия, а основният проблем остава късното диагностициране – тема, която е във фокуса на тазгодишната кампания.