Разследват организирана група за данъчни престъпления и незаконна търговия с фреон

Окръжна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняеми двама мъже - на 44 и 51 години, за участие в организирана престъпна група, действала от началото на 2024 г. до 2 юни 2026 г. в Пловдив и областта. Според разследването групата е извършвала данъчни престъпления, престъпления против околната среда и пране на пари.

На 44-годишния обвиняем е повдигнато и допълнително обвинение за изпиране на 1,55 млн. евро. По данни на прокуратурата в схемата са участвали и други лица, като част от престъпната дейност е осъществявана извън България.

Те са свързани с избягване на заплащането на дължими митнически сборове за стоки от китайски произход - хладилен газ (фреон). Това е ставало посредством използване на документи с невярно съдържание за произход, количество и качество на стоките.

Престъпленията също така са свързани и с внос, съхранение, търговия и разпространение на територията на страната и други държави от ЕС, на значителни количества флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества, които се отделят при употребата на фреон, в нарушение на Регламентите на Европейския съюз. Данъчните престъпления са извършени на територията на Република България.

Работата по случая продължава. За единия от обвиняемите прокуратурата е поискала от Окръжния съд в Пловдив налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.