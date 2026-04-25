БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Силвия Русенова
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Мотоклубовете у нас са в готовност за организиране на протести. Причината е ограничението на застрахователните компании към тях „Гражданска отговорност“ на мотоциклетите да не се плаща разсрочено, а да става еднократно. Според мотористите това е несправедливо, тъй като не ползват моторите в зимни и неблагоприятни метеорологични условия. Затова настояват незабавно да бъдат преразгледани въведените условия и цени.

Днес във Варна се открива мотосезона. Но притесненията на мотористите са сериозни заради новите правила на застрахователните компании. От една страна ще плащат „Гражданска отговорност“ на сезонни моторни превозни средства на цена, която е почти двойна. От друга страна, „Гажданска отговорност“ трябва да платят целия размер, без възможност за разсрочено плащане.

„В момента застрахователите, с цел да ни ограбват буквално, не дават възможност да се плаща на разсрочено плащане за мотоциклети, каравани и т.н. А на всичко отгоре и вдигнаха цените повече от два пъти. Миналата година една нормална застраховка за „Гражданска отговорност“ беше 75 евро за мотор, тази година е около 200 евро. Най-евтината е 115 евро, но тя не може да се заплати на разсрочено. Една-единствена компания предлага разсрочено, но там цената е идва над 200 евро. И то ако ти позволят по тяхно усмотрение. Това е чиста проба рекет и органите, които регулират това, трябва да самосезират.“

Това, което искат мотористите, е преразглеждане и то спешно на тези нови правила за плащане на „Гражданска отговорност“. Надяват се и на спешна среща с институциите, от които и зависи решаването на този въпрос.

Вижте повече в прякото включване на Силвия Русенова

#да плащат разсрочено #с искания #мотористите #готвят протест #Гражданска отговорност

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ