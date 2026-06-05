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Министърът на отбраната след инцидента с дрон в Констанца: Пазим гарантирано нашето небе

Николай Минков от Николай Минков
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димитър стоянов ndash номиниран министър отбраната кабинета радев
Снимка: БТА/Архив
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Военният министър Димитър Стоянов, по време на изслушване в парламента, коментира падналия дрон в Констанца и мерките, които предприема правителството.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Във връзка с това, което се случи в Констанца и в момента има български хеликоптер е във въздуха, който извършва разузнаване на морската ни територия. По отношение на пазенето на самолети и въздушното ни пространство и какво и да е друго можете да бъдете сигурни, че България продължава сама да охранява въздушното си пространство както със самолетите МиГ-29 в момента, така и с дежурните екипажи на средствата за противовъздушна отбрана. Няма съмнение, че ние си пазим гарантирано нашето небе."

#паднал дрон в Констанца #Димитър Стоянов #министър на отбраната

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