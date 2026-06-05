Митничари задържаха контрабадни златни накити за над 100 000 евро

Над 850 грама контрабандни златни изделия на стойност над 100 000 евро задържаха митническите служители на пункт "Капитан Андреево" при проверки на две превозни средства, съобщиха от регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград. По единия от случаите прокуратурата привлече като обвиняем 50-годишен турски гражданин, шофьор на товарен автомобил, уточниха от Апелативната прокуратура в Пловдив.

На 3 юни на граничния пункт пристига товарен автомобил с чужда регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната стока – алуминиеви рафтове, от Турция през България за Германия. След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия, в шофьорската кабина под спалния дюшек и в хладилна чанта с хранителни продукти, са открити общо три кутии с изделия от жълт метал. Според извършената от вещо лице експертиза откритите накити са от 14- и 22-каратово злато с общо тегло 538 грама на стойност 74 106,50 евро. Контрабандните златни накити и товарният автомобил са задържани, допълниха от митницата.

По образуваното досъдебно производство шофьорът е привлечен към наказателна отговорност и спрямо него е взета мярка за неотклонение "гаранция" в размер на две хиляди евро, както и забрана за напускане на пределите на страната.



При другия случай митническите служители откриват 319,9 грама златни бижута в дамската чанта на пътничка, влизаща в страната с лек автомобил от Турция. Стойността на иззетите недекларирани златни накити според експертизата на вещото лице е 34 990 евро. На нарушителката е съставен акт.