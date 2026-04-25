Над 2500 деца се включиха в тазгодишната инициатива за финансова грамотност "Въртележка на парите"

Цветелина Катанска
Чете се за: 03:02 мин.
По данни на министерството на финансите, нивото на финансовата грамотност у нас се подобрява

Над 2500 деца се включиха в тазгодишната инициатива за финансова грамотност "Въртележка на парите". Те участваха в 115 представления, чрез които научават повече за бюджета, доходите и разходите. На най-изявените бяха раздадени награди. По данни на министерството на финансите, нивото на финансовата грамотност у нас се подобрява, макар че по последни данни на ОИСР остава под средните нива за Европейския съюз.

"Наистина не знах, че парите, които мама и татко дават за данъци, отиват за толкова важни неща.

Хайде, че ще изпуснем тока, водата и парното.

Здравейте, ние сме битовите сметки."

Децата разказват историята на принцеса, която иска баща й да й купи замък, но се сблъсква със собственото си портмоне и различни нужди. Герои в историята са още осигуровките, белите пари за черни дни и дори застраховките.

"Да чукаме на дърво, да не пострада нашата кола, да не умрат нашите животинчета.

Чукането на дърво не помага, аз помагам."

Чрез забавния театър основните финансови термини най-лесно стигат до децата.

Росица Вартоник, Фондация "Инициатива за финансова грамотност": "Това което ние виждаме през годините е, че действително има подобрение. работим да има национална политика, така щото да има мащабно, устойчиво въздействие и в крайна сметка децата ни да растат финансово грамотни, защото в крайна сметка това е умение за живота."

"А аз обичам сладолед, това разход за храна ли е или за удоволствие?

За удоволствие, защото без сладолед няма да умреш, но без хляб, сирене, олио, масло, не можеш."

Тази година в инициативата подкрепяна от министерството на финансите и комисията за финансов надзор се включиха над 120 училища, библиотеки и читалища в цялата страна. Представлението се изпълнява вече и в детски градини.

Александра учи в столичното 108-мо училище, където от години има специализирани часове свързани с обучението по финансова грамотност.

Александра, ученичка в 108 СУ "Никола Беловеждов": Много е интересно и винаги нямам търпение да започнат.

Каква е поуката от пиесата?

Че трябва да сме финансово грамотни, защото ще ни помага в живота."

На финала принцесата осъзнава, че не е най-важно в живота да имаш замък, а да можеш добре да управляваш парите си, за да живееш спокойно. Урок, който възрастните също могат да научат.

