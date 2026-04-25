БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:00 мин.
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Месец преди бала: Какви са тенденциите за 2026 година?

от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Месец преди абитуриентските балове дванайсетокласниците и техните родители са в трескава подготовка за перфектната вечер. Луксозни тоалети, лимузини, фотосесии – през последните години абитуриентските балове се превръщат от ученически празник в бляскаво събитие на висока цена. Колко струва да изглеждаш като звезда и какво диктува модата тази година?

Далеч от шума и модните подиуми в ателието на дизайнера Адриана Гарелова в Русе се създават рокли с история. Не по католог, а спрямо мечтите на всяка абитуриентка.

Адриана Гарелова, дизайнер:"Всяка рокля е индивидуално изработена, с много мисъл и изключително много ръчен труд. Те са като произведение на изкуството."

Ръчно пришити камъни, фина дантела и кройки, които следват всяка извивка на тялото – за дизайнера това не е просто работа, а мисия всяко момиче да се почувства като кралица на своя бал.

Адриана Гарелова, дизайнер: "При силуетите имаме скулптурирани линии на роклите като корсети, подчертана талия и също силуета русалка. И от друга страна ефирни, деликатни линии, които са свързани с ефирна материя, които имат много движение. Тоест те стоят много добре на видео и снимки, това ги прави много желани."

Нежно розово, лавандула, рубинено червено, изумрудено зелено, както и металически отблясъци, са сред актуалните нюанси при роклите тази година. Цените варират от хиляда до две хиляди евро.

Адриана Гарелова, дизайнер: "Много момичета сами си изкарват тия пари, защото наблюдавам, че и работят повечето от тях."

Роклята е само част от абитуриентската визия - към нея се добавят обувки, чанта, бижута. Най-евтината прическа е 50 евро, а гримът започва от 65. Кувертите в ресторантите са платени преди година, затова са 45 евро на човек. Видеозаснемането и наемането на скъп автомобил допълнително оскъпяват вечерта. Сметката показва, че всичко може да излезе от 2 до 4 хиляди евро. Сума, която за мнозина е предизвикателство.

Дивна и Елица от Математическата гимназия са готови с тоалетите си от декември и вместо да похарчат хиляди за тях, инвестирали повечето средства в подготовка за предстоящите кандидатстудентски изпити.

Елица Костадинова: "Показността не е хубаво нещо. В нашата страна доста сме го направили кичозно, като сватба. Аз не съм съгласна с това. Според мен важното е да направиш хубави спомени с класа си и вече оттам нататък да поемеш живота си в ръце и да направиш правилни избори за себе си."

Дивна Драганова: "За мен е важно да се гледа бъдещето и перспективата, затова малко по-скромно със семейството ми относно бала. Можеш да се забавляваш и с много, и с малко пари. Важното е настроението и да се чувстваш комфортно в дрехите си. А пък вече изпитите са важното нещо, в което трябва да се фокусираш."

Уверени в правилния си избор, след бала Елица ще поеме по пътя на правото, а Дивна се е насочила към журналистиката.

#стойност #подготовка #абитуриентски балове

Последвайте ни

ТОП 24

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Общество

Чете се за: 00:55 мин.
Чете се за: 06:22 мин.
Чете се за: 01:50 мин.
Чете се за: 03:35 мин.
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Чете се за: 01:55 мин.
По света
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Чете се за: 00:47 мин.
Европа
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ