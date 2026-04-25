Месец преди бала: Какви са тенденциите за 2026 година?

Месец преди абитуриентските балове дванайсетокласниците и техните родители са в трескава подготовка за перфектната вечер. Луксозни тоалети, лимузини, фотосесии – през последните години абитуриентските балове се превръщат от ученически празник в бляскаво събитие на висока цена. Колко струва да изглеждаш като звезда и какво диктува модата тази година?

Далеч от шума и модните подиуми в ателието на дизайнера Адриана Гарелова в Русе се създават рокли с история. Не по католог, а спрямо мечтите на всяка абитуриентка.

Адриана Гарелова, дизайнер:"Всяка рокля е индивидуално изработена, с много мисъл и изключително много ръчен труд. Те са като произведение на изкуството."

Ръчно пришити камъни, фина дантела и кройки, които следват всяка извивка на тялото – за дизайнера това не е просто работа, а мисия всяко момиче да се почувства като кралица на своя бал.

Адриана Гарелова, дизайнер: "При силуетите имаме скулптурирани линии на роклите като корсети, подчертана талия и също силуета русалка. И от друга страна ефирни, деликатни линии, които са свързани с ефирна материя, които имат много движение. Тоест те стоят много добре на видео и снимки, това ги прави много желани."

Нежно розово, лавандула, рубинено червено, изумрудено зелено, както и металически отблясъци, са сред актуалните нюанси при роклите тази година. Цените варират от хиляда до две хиляди евро.

Адриана Гарелова, дизайнер: "Много момичета сами си изкарват тия пари, защото наблюдавам, че и работят повечето от тях."

Роклята е само част от абитуриентската визия - към нея се добавят обувки, чанта, бижута. Най-евтината прическа е 50 евро, а гримът започва от 65. Кувертите в ресторантите са платени преди година, затова са 45 евро на човек. Видеозаснемането и наемането на скъп автомобил допълнително оскъпяват вечерта. Сметката показва, че всичко може да излезе от 2 до 4 хиляди евро. Сума, която за мнозина е предизвикателство.

Дивна и Елица от Математическата гимназия са готови с тоалетите си от декември и вместо да похарчат хиляди за тях, инвестирали повечето средства в подготовка за предстоящите кандидатстудентски изпити.

Елица Костадинова: "Показността не е хубаво нещо. В нашата страна доста сме го направили кичозно, като сватба. Аз не съм съгласна с това. Според мен важното е да направиш хубави спомени с класа си и вече оттам нататък да поемеш живота си в ръце и да направиш правилни избори за себе си." Дивна Драганова: "За мен е важно да се гледа бъдещето и перспективата, затова малко по-скромно със семейството ми относно бала. Можеш да се забавляваш и с много, и с малко пари. Важното е настроението и да се чувстваш комфортно в дрехите си. А пък вече изпитите са важното нещо, в което трябва да се фокусираш."

Уверени в правилния си избор, след бала Елица ще поеме по пътя на правото, а Дивна се е насочила към журналистиката.