Иновациите рушат старите бизнес модели, но създават нови възможности за икономически растеж. Ето защо, наред с образованиоето, те са най-добрата инвестиция, особено за страните от Европейския съюз. Такива бяха посланията на Нобеловия лауреат за икономика Филип Агион на тазгодишното издание на форума "Зелен преход" в София. С него разговаря Милен Атанасов.

БНТ: Устойчивото развитие като термин се използваше много често в България, в Европа и навсякъде по света, но преди десетина години. Сега вече не е така. Защо?

Филип Агион, нобелов лауреат за икономика: "Защото всеки път, когато хората са застрашени да загубят работата си, зелените иновации и енергийният преход отиват на заден план. Особено по време на кризи, както и при вас в момента с проблемите, свързани с дефицита, или при рецесии — в такива моменти хората се страхуват за работата си и тя се превръща в основната им грижа. Но смятам, че в Европа големият проблем беше, че климатичната политика се правеше с наказателен подход чрез въглеродните такси, а не конструктивно — чрез зелени иновации."

БНТ: На какъв етап се намира зеленият преход в Европа?

Филип Агион, нобелов лауреат за икономика: "Има различни елементи. Във Франция, например, се строят атомни електроцентрали. Мисля, че ако нямате много опасни сеизмични зони с висок риск от земетресения, атомните централи могат да бъдат нещо добро. Трябва да се инвестира и във възобновяеми източници на енергия, защото освен ядрената енергия има възможности и във вятъра, а и във водорода. На този етап трябва да се инвестира в разнообразни чисти източници на енергия."

Филип Агион, нобелов лауреат за икономика: "Това е част от инвестициите, при които трябва да се приеме, че се натрупва дълг. Но иначе оставяте екологичен дълг на бъдещите поколения. Не само публичният дълг е важен. Ако сега спестим зелени инвестиции, оставяме екологичен дълг на поколенията, който е с по-голяма тежест."

БНТ: Увеличаването на военните възможности на Европейския съюз е силно наложително. Това пречка ли е за устойчивото развитие или може да бъде възможност?

Филип Агион, нобелов лауреат за икономика: "Вижте, по малко е и от двете. Това са значителни инвестиции, включително и в ИИ. Той, например, е много необходим за дроновете. ИИ изисква доста енергия, но в дългосрочен план може да помогне за спестяването ѝ, защото помага да се управляват системите — при системите за аерация на водата и за третиране на замърсена вода. Така се спестява много енергия. Същото е и с инвестициите във военни технологии."

БНТ: Мислите ли, че един ден военните технологии могат да помогнат в борбата срещу климатичните промени?

Филип Агион, нобелов лауреат за икономика: "Зависи как се използват и с каква енергия се постигат целите. Зависи и с какъв ИИ се прави. Но смятам, че всичко, което може да спре войните, е важно и за климата. Така че необходимостта е да усилим европейската защита, за да не бъдем атакувани. Ние не сме агресор. Ние трябва да имаме силна защита."

БНТ: Как според вас ИИ ще помогне за икономическото развитие на Европа и света през следващото десетилетие?

Филип Агион, нобелов лауреат за икономика: "ИИ ще намали броя на пътуванията. Аз нямам нужда да пътувам толкова. Мога да комуникирам ефективно с помощта на ИИ. Това ще намали нуждата от пътуване. Вече споменах за използването на ИИ при пречистването на водите. Той ще спестява ресурси и ще помогне на компаниите и производството да преминат от замърсяващо към чисто производство. ИИ ще подпомогне и прехода към чиста енергия. Вярвам, че има много възможности за използването му за добри цели."

БНТ: По отношение на развитието на европейските общества — кой трябва да бъде двигател на това развитие: държавата или предприемачите?

Филип Агион, нобелов лауреат за икономика: "Дългосрочното финансиране на изследванията, например, е едновременно публично и частно. Трябва да има повече публични инвестиции, които да позволят и провали, преди да се стигне до успех. Нужни са повече публични средства в дългосрочен план, но те привличат и частното финансиране."

БНТ: Каква е ролята на образованието тук?

Филип Агион, нобелов лауреат за икономика: "Ролята на образованието е огромна. Защото в училище се научаваме да учим. Имаме много изгубени таланти на нивото на Айнщайн или Мария Кюри — интелигентни деца от бедни семейства, които не могат да получат знания и вдъхновение. Има нужда от много и качествени училища, които дават много тестове PISA и осигуряват качествени знания. И това трябва да са държавни училища, не бива да се разчита толкова на частните."