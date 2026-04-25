Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен...
Около 80% от даренията за политическите партии за вота са под размера на минималната заплата

Произходът на тези суми по закон може да не се декларира

Малко над един милион и шестотин хиляди евро събраха партиите и коалициите от дарения по време на предизборната кампания. Кои формации са събрали най-голяма финансова подкрепа и сравними ли са сумите с тези от предходни вотове

По данни на Сметната палата, най-много пари събира партията на Румен Радев – "Прогресивна България" - около 1 милион и 100 хиляди евро. Втори са от ДПС с 300 хиляди евро. ПП-ДБ отчитат малко над 80 хиляди, БСП - 50, а по около 30 хиляди събират "Сияние" и "Синя България".

Диана Ефтимова, Институт за развитие на публичната среда: "Наблюдаваха се засилен брой и като суми дарения за новата формация, която спечели изборите - "Прогресивна България", но това не беше неочаквано, тъй като всички формации, които са нови, които не ползват държавна субсидия, както е в този случай, могат да финансират кампанията си само чрез дарения."

Повечето дарения са в размер от 500 до 600 евро.

Екатерина Перчева, Директор на дирекция „Специфични одити“ в Сметната палата: "В момента около 80% от даренията и предоставените средства са под размера на минималната работна заплата."

Суми, чиито произход по закон може да не се декларира.

Диана Ефтимова, Институт за развитие на публичната среда: "Може да бъде използвано и злоупотребено по този начин, защото даренията, които са под размера на минималната заплата, за тях дарителите не трябва да попълват декларации за произход на своите средства."

Благослав Михайлов, Уеб платформа Strazha.bg: "Въпросът е, че това не е задължително да прикрива пари с някакъв незаконен произход. Много често това е тактика, която се използва, защото може да има бизнесмени, които да не искат да се жертва на някакво възмездие за това, че са подкрепили даден кандидат."

Практиката е позната у нас и от предишни избори. Сумите събрани от „Прогресивна България“ са съизмерими с тези на партиите на предходни електорални вълни. Така през 2021-ва „Продължаваме промяната" получава 1,8 млн. лева от дарения, а през 2001-ва, НДСВ на Симеон Сакскобурготски инкасира близо 2 милиона лева. Средствата могат да се използват и онлайн.

Благослав Михайлов, Уеб платформа Strazha.bg: "Пазаруват страници, групи. Буквално се продават тези групи, затова си сменят имената. Друго нещо, което правят, има си тролферми."

От неправителствения сектор настояват за законови промени, които да позволят на Сметната палата да извършва текущи проверки по време на кампанията.

Диана Ефтимова, Институт за развитие на публичната среда: "Ако човек посочи доходи от чужбина, няма как да проверят дали действително той има такива доходи в чужбина."

Пълният отчет на предизборната кампания ще е готов през юни.

ТОП 24

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
1
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
НА ЖИВО: Четвърти ден от финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Четвърти ден от финалите на европейското първенство по...
България като съкровище – проф. Бетани Хюз пред "Панорама"
3
България като съкровище – проф. Бетани Хюз пред...
ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно събрание
4
ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно събрание
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
5
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
6
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Месец преди бала: Какви са тенденциите за 2026 година?
Месец преди бала: Какви са тенденциите за 2026 година?
24 души се лекуват превантивно с антибиотици заради случая с антракс 24 души се лекуват превантивно с антибиотици заради случая с антракс
Чете се за: 02:25 мин.
Над 2500 деца се включиха в тазгодишната инициатива за финансова грамотност "Въртележка на парите" Над 2500 деца се включиха в тазгодишната инициатива за финансова грамотност "Въртележка на парите"
Чете се за: 03:02 мин.
Центърът на София е блокиран заради дербито ЦСКА и Левски Центърът на София е блокиран заради дербито ЦСКА и Левски
Чете се за: 00:22 мин.
Колоездене с кауза: Подкрепа за хората с хемофилия Колоездене с кауза: Подкрепа за хората с хемофилия
Чете се за: 00:45 мин.
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“ Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
Чете се за: 02:05 мин.

Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Представителството на ЕК отбеляза 21 години от подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС Представителството на ЕК отбеляза 21 години от подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
БСП започва курс към възстановяване на доверието след изборния срив БСП започва курс към възстановяване на доверието след изборния срив
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
Чете се за: 05:55 мин.
Спорт
След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
24 души се лекуват превантивно с антибиотици заради случая с антракс
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Тръмп отмени преговорите между САЩ и Иран, но няма да има нови удари
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Месец преди бала: Какви са тенденциите за 2026 година?
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
