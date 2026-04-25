Около 80% от даренията за политическите партии за вота са под размера на минималната заплата

Малко над един милион и шестотин хиляди евро събраха партиите и коалициите от дарения по време на предизборната кампания. Кои формации са събрали най-голяма финансова подкрепа и сравними ли са сумите с тези от предходни вотове

По данни на Сметната палата, най-много пари събира партията на Румен Радев – "Прогресивна България" - около 1 милион и 100 хиляди евро. Втори са от ДПС с 300 хиляди евро. ПП-ДБ отчитат малко над 80 хиляди, БСП - 50, а по около 30 хиляди събират "Сияние" и "Синя България".

Диана Ефтимова, Институт за развитие на публичната среда: "Наблюдаваха се засилен брой и като суми дарения за новата формация, която спечели изборите - "Прогресивна България", но това не беше неочаквано, тъй като всички формации, които са нови, които не ползват държавна субсидия, както е в този случай, могат да финансират кампанията си само чрез дарения."

Повечето дарения са в размер от 500 до 600 евро.

Екатерина Перчева, Директор на дирекция „Специфични одити“ в Сметната палата: "В момента около 80% от даренията и предоставените средства са под размера на минималната работна заплата."

Суми, чиито произход по закон може да не се декларира.

Диана Ефтимова, Институт за развитие на публичната среда: "Може да бъде използвано и злоупотребено по този начин, защото даренията, които са под размера на минималната заплата, за тях дарителите не трябва да попълват декларации за произход на своите средства." Благослав Михайлов, Уеб платформа Strazha.bg: "Въпросът е, че това не е задължително да прикрива пари с някакъв незаконен произход. Много често това е тактика, която се използва, защото може да има бизнесмени, които да не искат да се жертва на някакво възмездие за това, че са подкрепили даден кандидат."

Практиката е позната у нас и от предишни избори. Сумите събрани от „Прогресивна България“ са съизмерими с тези на партиите на предходни електорални вълни. Така през 2021-ва „Продължаваме промяната" получава 1,8 млн. лева от дарения, а през 2001-ва, НДСВ на Симеон Сакскобурготски инкасира близо 2 милиона лева. Средствата могат да се използват и онлайн.

Благослав Михайлов, Уеб платформа Strazha.bg: "Пазаруват страници, групи. Буквално се продават тези групи, затова си сменят имената. Друго нещо, което правят, има си тролферми."

От неправителствения сектор настояват за законови промени, които да позволят на Сметната палата да извършва текущи проверки по време на кампанията.

Диана Ефтимова, Институт за развитие на публичната среда: "Ако човек посочи доходи от чужбина, няма как да проверят дали действително той има такива доходи в чужбина."

Пълният отчет на предизборната кампания ще е готов през юни.