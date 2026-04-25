Представителството на ЕК отбеляза 21 години от подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС. В публикация във Фейсбук се отбелязва, че церемонията на 25 април 2005 г. в Люксембург бележи края на дълъг процес на подготовка и преговори и историческа крачка към европейското бъдеще на България.

На 1 януари 2007 г. страната ни официално става пълноправна членка на ЕС.

"Вече 19 години България е част от европейското семейство, а с присъединяването към Шенгенското пространство и еврозоната пътят към пълна европейска интеграция е успешно завършен", допълват от Представителството на ЕК.