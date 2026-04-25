Илията Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа

Преди 21 години България подписа Договора за присъединяване към Европейския съюз — избор, който ни даде възможност да се развиваме като част от най-големия икономически и ценностен съюз в света. Това написа президентът Илияна Йотова по повод датата.

"Днес е време не само за равносметка, но и за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа", допълва Йотова. "Днес нашият апел е ясен: да работим за по-силна европейска икономика — конкурентоспособна, иновативна и устойчива. Само така можем да гарантираме благоденствието на нашите граждани и стабилността на Съюза", допълва Йотова.

По думите на президента, сигурността на Европа трябва да се гради не само чрез укрепване на силите, но и чрез диалог и дипломация.

В свят на нарастващи предизвикателства разумът, сътрудничеството и уважението към международното право са пътят към траен мир и сигурност, допълва държавният глава.





