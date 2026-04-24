Иво Христов, "Прогресивна България": Победи надеждата за една по-справедлива България

Победи надеждата за една по-справедлива България. Това каза Иво Христов от "Прогресивна България" в предаването "Панорама".

Иво Христов, "Прогресивна България":„Победи надеждата. В много региони победи куражът над страха. Ние не подозирахме до каква степен хората са феодализирани по места. Победи надеждата за една по-справедлива България.“

Христов коментира политическата ориентация на партията, като подчерта основните ценности в нейната програма.

Иво Христов, "Прогресивна България": „Прогресивна България" ще се позиционира вляво от центъра, тъй като в нашия манифест са заложени ценностите свобода, солидарност и справедливост. България има нужда от тези три стълба, които в един неолиберален свят са силно подронени, а обществото има нужда от тях.“

Христов направи оценка на причините за ръста на цените и готовността на страната за въвеждането на еврото

Иво Христов, "Прогресивна България": "В момента икономическите екипи на „Прогресивна България“ работят върху мерки в тази посока, но е важно да припомним защо тръгна този ръст на цените. Защото нямаше референдум, защото страната съвсем очевидно не беше готова за възприемане на еврото и този ръст на цените беше предвидим. Ръстът на цените в България е различен от този, който се случва в други страни в еврозоната. Ако беше проведен референдум, хората, които са малко по-обективни от експертите, които обещаваха „Клуба на богатите“, щяха по всяка вероятност да отсрочат въвеждането на еврото."

Той засегна и темата за икономическата среда и нуждата от предвидимост за бизнеса.

Иво Христов, "Прогресивна България": „Ако бизнесът си отдъхне и усети, че живее в предвидима законова среда, това ще създаде по-стабилна среда и ще стимулира ръста на заплащането. Реформа на данъчната система не се изключва. Относително ниското данъчно бреме е едно от малкото конкурентни предимства и ние не бива да посягаме на него.“

Според него западните медии са сбъркали, че са нарекли Радев проруски.

"Аз мисля, че Радев е много по-близо до европейската идея в оригиналният й вид, отколкото хората, които доминират в Брюксел", коментира Христов.

