Изкуствен интелект за по-добър слух: Специални очила във Франция помагат на хората с проблеми

Ива Стойкова
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Една четвърт от французите ще се сблъскат със слухови проблеми до 2050 година, предупреждават експерти. Намаляването на слуха вече не е само въпрос на възраст. Рискът при младите хора се увеличава, защото те са изложени много по-често и на по-високи нива на шум в сравнение с предишните поколения. Използването на слушалки за музика, социални мрежи или стрийминг платформи допълнително натоварва ухото. Новите технологии и изкуственият интелект предлагат решения.

Във вихъра на ежедневната суматоха слагаш очила, за да чуваш по-добре. Не е шега. Умни очила помагат на хората с намален слух.

Сандрин Пубо, жителка на Париж: "Истинската иновация е това фронтално усилване, което ми позволява да чувам разговори, които се водят малко по-далеч или са по-тихи".

На 55 години парижанката Сандрин Пубо започва да губи слуха си. Със съпруга ѝ решават да изпробват новата технология.

Бенжамен Цафа, основател на фабрика за оптична техника: "Във всяка рамка има микропроцесорна система с шест многопосочни микрофона и два високоговорителя."

Цената на очилата е над 700 евро. Те са предназначени за хора с лека загуба на слуха, които все още не са се решили да сложат слухов апарат.

Според някои лекари умните очила не са подходящи за по-сериозни случаи.

д-р Ян Нюен, специалист УНГ: "Тези устройства ще бъдат полезни за осигуряването на комфорт, но не могат да възстановят слуха и да заменят работата на специалистите."

При слуховите апарати също имат технологичен напредък, постигнат чрез изкуствен интелект - те са по-прецизни и по-ефективни.

Мод Форе, специалист за слухови апарати: "Преди слуховите апарати усилваха звука, а сега го анализират. Разликата е съществена."

При намаляването на външния шум с помощта на изкуствения интелект се вземат предвид индивидуалните нужди. Така човек със слухов апарат може да чува 30% повече думи.

#слухови проблеми #очила #Франция

