БНТ ще излъчи на живо „Мача на надеждата“ на Стилиян Петров

Българската национална телевизия ще излъчи на живо благотворителния „Мач на надеждата“, организиран от бившия национал Стилиян Петров. Срещата ще се проведе на 6 юни на стадион „Лазур“ в Бургас от 17:00 часа.

Във второто издание на мача ще участват изявени български и чуждестранни футболисти, а събраните средства ще отидат за подкрепа в борбата с онкологични заболявания.

„Важното е да имаме врати, терен и хора с големи сърца. Това е най-важното нещо. Всичките участници, които си дават времето безвъзмездно, те не питат къде ще играят. Те просто искат да бъдат част от една такава кауза,“ сподели Петров.

Част от средствата са предназначени и за подпомагане лечението на легендарните Любослав Пенев и Петър Хубчев.