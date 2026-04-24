Наставникът на Левски Хулио Веласкес с изявление преди дербито с ЦСКА

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес направи изявление пред медиите преди предстоящия мач срещу ЦСКА.
На пресконференцията испанският специалист говори за възстановяването на Карл Фабиен и Мустафа Сангаре за завръщането на Майкон и за очакванията си за двубоя с „червените“.
„Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, винаги е възможно. В предишния мач срещу тях играхме с четирима защитници в линия, но що се отнася до позициите, ние имаме голямо богатство в избора. Както винаги ще се подготвим и ще се опитаме мачът да отиде в посоката, в която ние искаме,“ каза Веласкес.