Кадри, заснети от дрон показаха емблематичния стадион за световното в Мексико Сити

Въздушни кадри показаха емблематичния стадион за световното първенство в Мексико Сити в навечерието на турнира през 2026 г.

Очаква се стадионът да играе централна роля в шампионата. На него ще бъде откриването на турнира на 11 юни. Освен това той ще стане първият стадион в историята, който приема мачове на три различни световни първенства, след като вече е бил домакин през 1970 и 1986 година.

Предвижда се да приеме общо пет мача по време на турнира през 2026 г., който ще бъде съвместно организиран от Мексико, САЩ и Канада.