Лора Славчева: Бяхме по-събрани на игрището

Лора Славчева е на мнение, че отборът Марица Пловдив е действал доста по-събрано при втория успех в борбата за титлата в НВЛ. Актуалните шампионки не дадоха шансове на Левски след 3:0 във втория мач от финалната серия в зала „Левски София“. Разпределителката коментира и с какво пловдивчанки успяха да спечелят толкова категорично.

Пред БНТ 3 Славчева говори и за отпускането, което маринчанки имаха в третия гейм, който бе най-оспорван.

„Промяната спрямо първия мач е, че бяхме по-събрани на игрището. Изпълнявахме по-добре и тактическите указания и не правихме толкова индивидуални грешки, държахме много на сервис.“

„Винаги е по-важно да завършиш 3:0 и по-категорично, за да не даваш възможност на другия отбор да влиза в мача. Радвам се, че се върнахме в третия гейм и имаше отпускане от наша страна тогава, но в крайна сметка спечелихме 3:0“, добави тя.

Една от основните фигури на маринчанки сподели, че се надява те да станат шампиони още в следващия мач, който ще бъде в Пловдив.

„Силно се надявам да спечелим титлата още в Пловдив. Не искам да казвам нищо предварително, но ако играем така и даже по-добре, моето желание е да приключим серията в три мача и да я отпразнуваме подобаващо“, коментира Славчева.

