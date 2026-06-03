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Определиха разширения състав на националите до 18 г. за подготовката за европейското първенство по волейбол

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Спорт
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Подготовката на националите се провежда в "Арена Самоков".

Мирослав Живков
Снимка: startphoto.bg
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Селекционерът на националния отбор на България за мъже под 18 години Мирослав Живков определи разширения състав за предстоящата подготовка за европейското първенство, което ще се проведе от 7 до 18 юли в Порто Сан Джорджо и Сан Бенедето дел Тронто, Италия.

На шампионата България ще се изправи срещу тимовете на Франция, Белгия, Чехия, Испания, Германия, Румъния и Нидерландия в груповата фаза на надпреварата.

Като част от подготовката си младите национали ще участват и на Балканското първенство в Черна гора от 25 до 29 юни. Турнирът ще послужи като важен етап от тренировъчния план преди европейския шампионат.

В началото на лагера в Самоков отборът беше посетен от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев и от координатора на националните отбори Николай Иванов, които проведоха среща със състезателите и треньорския щаб.

Подготовката на националите се провежда в "Арена Самоков".

Състав на България:

Разпределители: Никола Великов (ЦСКА), Димитър Копанаров (Пирин Разлог), Петър Антонов (ВАСК), Пьотр Маринов (Левски София)
Посрещачи: Никола Градинаров (Берое), Орлин Друмев (Добруджа), Георги Кочев (Берое), Милко Багдасаров (Арда), Мартин Карабашев (Арда), Кайо Павлов (ВАСК)
Диагонали: Кристиян Иванов (ЦСКА), Веселин Кокалов (Берое), Павел Дженев (Берое), Никита Чобан (Левски София)
Централни блокировачи: Ясен Георгиев (ЦСКА), Адриан Ганев (Левски София), Георги Димитров (Левски София), Кристиян Косев (Раковски Севлиево), Денислав Киров (ВАСК), Даниил Ръчо (Левски София)
Либеро: Ивайло Донов (Левски София), Александър Диков (Берое)

#Национален отбор на България по волейбол за мъже до 18 г. #Мирослав Живков

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