Определиха разширения състав на националите до 18 г. за подготовката за европейското първенство по волейбол

Селекционерът на националния отбор на България за мъже под 18 години Мирослав Живков определи разширения състав за предстоящата подготовка за европейското първенство, което ще се проведе от 7 до 18 юли в Порто Сан Джорджо и Сан Бенедето дел Тронто, Италия.

На шампионата България ще се изправи срещу тимовете на Франция, Белгия, Чехия, Испания, Германия, Румъния и Нидерландия в груповата фаза на надпреварата.

Като част от подготовката си младите национали ще участват и на Балканското първенство в Черна гора от 25 до 29 юни. Турнирът ще послужи като важен етап от тренировъчния план преди европейския шампионат.

В началото на лагера в Самоков отборът беше посетен от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев и от координатора на националните отбори Николай Иванов, които проведоха среща със състезателите и треньорския щаб.

Подготовката на националите се провежда в "Арена Самоков".

Състав на България:



Разпределители: Никола Великов (ЦСКА), Димитър Копанаров (Пирин Разлог), Петър Антонов (ВАСК), Пьотр Маринов (Левски София)

Посрещачи: Никола Градинаров (Берое), Орлин Друмев (Добруджа), Георги Кочев (Берое), Милко Багдасаров (Арда), Мартин Карабашев (Арда), Кайо Павлов (ВАСК)

Диагонали: Кристиян Иванов (ЦСКА), Веселин Кокалов (Берое), Павел Дженев (Берое), Никита Чобан (Левски София)

Централни блокировачи: Ясен Георгиев (ЦСКА), Адриан Ганев (Левски София), Георги Димитров (Левски София), Кристиян Косев (Раковски Севлиево), Денислав Киров (ВАСК), Даниил Ръчо (Левски София)

Либеро: Ивайло Донов (Левски София), Александър Диков (Берое)