България започва участието си в женската Лига на нациите тази вечер

България ще започне представянето си в Лигата на нациите срещу Италия. Женският национален тим ще се изправи срещу „скуадра адзура“ в първия двубой от групата в Бразилия от 22:30 часа българско време тази вечер.

Воденият от Марчело Абонданца тим пристигна в столицата на Страната на кафето от Аржентина, където игра две контроли срещу домакините и загуби с по 0:3. Мачовете бяха само с приятелски характер и италианският специалист даде шанс на всички свои състезателки.

Вторият двубой на България от Лигата на нациите ще бъде в петък срещу Доминиканска република също от 22:30 часа. В събота националките се изправят срещу домакините от Бразилия от 17:00 часа. Завършваме първия ни турнир в неделя в полунощ.