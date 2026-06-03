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България започва участието си в женската Лига на нациите тази вечер

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Воденият от Марчело Абонданца тим ще се изправи срещу Италия.

Национален отбор на България по волейбол за жени Лига на нациите 2026
Снимка: www.bvf.bg
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България ще започне представянето си в Лигата на нациите срещу Италия. Женският национален тим ще се изправи срещу „скуадра адзура“ в първия двубой от групата в Бразилия от 22:30 часа българско време тази вечер.

Воденият от Марчело Абонданца тим пристигна в столицата на Страната на кафето от Аржентина, където игра две контроли срещу домакините и загуби с по 0:3. Мачовете бяха само с приятелски характер и италианският специалист даде шанс на всички свои състезателки.

Вторият двубой на България от Лигата на нациите ще бъде в петък срещу Доминиканска република също от 22:30 часа. В събота националките се изправят срещу домакините от Бразилия от 17:00 часа. Завършваме първия ни турнир в неделя в полунощ.

#Волейболна лига на нациите за жени 2026 #Марчело Абонданца #национален отбор на България по волейбол за жени

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