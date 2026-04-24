Марица Пловдив докосва нова титла в НВЛ

Марица Пловдив погледна смело към още една титла в националната волейболна лига за жени. Действащите шампионки сломиха съпротивата на Левски след 3:0 (25:16, 25:16, 25:22) във втория финален мач, който се изигра в зала „Левски София“.

Волейболистките на Ахметджан Ершимшек срещнаха отпор единствено в третия гейм, но в останалите два не оставиха съмнения срещу момичетата на Денислав Димитров.

Това бе достатъчно за маринчанки да поведат с 2:0 победи и да притиснат „сините“ до стената“. Серията се мести в Пловдив, а третият мач е планиран за 27 април (понеделник), когато Марица може да сложи край на с още един успех. Двубоят ще стартира от 18:30 часа и ще бъде предаван на живо в ефира на БНТ 3.

Двата отбора заложиха на сервиса в началото, но гостите седяха по-добре на блокада, за да си осигурят трайното водачество. Пловдивчанки започнаха да действат още по-добре в нападение, а посрещането на домакините се пропука допълнително, за да могат първите да затворят спокойно гейма 25:16.

Маринчанки не намалиха оборотите и във втората част, особено в нападение, за да си изградят двуцифрена преднина. Верните решения за „сините“ липсваха на всички елементи и опитите да съкратят дистанцията се оказаха мираж, което позволи на действащите шампионки да дублират резултата от първия гейм за 25:16.

Стартът на третата част предложи доста повече интрига, като размяната на серии дойде от добрия начален удар. Отборът от Пловдив за пореден път се откъсна напред, взимайки нова глътка въздух. Столичният тим отново даде отпор, показвайки проблясъци на посрещане и в атака, за да изравнят при 18:18. Последваха мерки, взети най-вече на сервис, което позволи на пловдивчанки да се доближат до спечелването на гейма. Домакините намериха сили да съкратят пасива си само до 2 точки, но маринчанки сложиха точка на спора с 25:22