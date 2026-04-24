БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:02 мин.
Чете се за: 05:42 мин.
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В помощ на хората с увреждание: Община Варна ще закупи мобилни стълбищни платформи

от БНТ , Репортер: Петко Петков
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Регионални
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Община Варна ще закупи мобилни стълбищни платформи за инвалидни колички, които да се предоставят на нуждаещи се хора с увреждания. Социалната комисия се самосезира след репортаж на БНТ за жена с множествена склероза от града, която не можа да стигне до здравно заведение за рентген, защото в блока ѝ няма асансьор.

Като начало ще бъдат купени два мобилни стълбищни транспортьора, които при необходимост ще бъдат предоставяни на хора в инвалидни колички. В центъра на Варна има много сгради без асансьори и трудноподвижни хора, които живеят в тях, се сблъскват постоянно с проблема, казва Валентина.

Валентина Димитрова: "Искрено се надявам това да стане реалност и това да бъде една сбъдната мечта на всички хора, които имат проблеми с мобилността си и с достъп до нормална среда. Общинарите и хората, които са в общината, вече да постигнат тази разумност, тази мъдрост и да се поставят на мястото на тези хора. Те наистина ще им бъдат благодарни."

По предварителни данни пазарната цена на едно устройство е около 2000 евро, което, според вносителите на предложението, прави задачата изпълнима още преди приемането на бюджета за тази година.

Зорница Василева, председател на ПК "Социални дейности и жилищна политика": "Става въпрос за закупуването на транспортьори, които се монтират към самите инвалидни колички, за да могат там, където няма асансьор, няма рампи в жилищните блокове изградени, да могат хората успешно да се придвижат, да излязат от собствения си дом."

Стълбищните мобилни платформи ще сбъднат мечтата на много хора да не бъдат повече затворници в собствените си домове.

Валентина Димитрова: "Това, което ни липсва, е адекватност в обществото... Няма синхрон от едната и от другата страна. Трябва и обществото да се приготви, но и инвалидите трябва да са готови вече да поискат помощ за това, което не могат да правят."

Следващата стъпка е предложението за мобилните стълбищни платформи да бъде одобрено от общинската комисия по финанси и бюджет, а в края на месеца гласувано и от Общинския съвет.

#асансьор #инвалиди #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: У нас

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ