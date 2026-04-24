БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно...
Чете се за: 00:35 мин.
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Чете се за: 01:15 мин.
Недостижим: Карлос Насар стъпи на европейския връх за...
Чете се за: 02:00 мин.
Започва поетапно спиране на отоплението в София
Чете се за: 01:42 мин.
Левски има нов собственик (ВИДЕО)
Чете се за: 01:22 мин.
Евелин Банев-Брендо остава в затвора, реши Апелативният...
Чете се за: 01:07 мин.
Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е...
Чете се за: 03:30 мин.
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Чете се за: 01:15 мин.
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Чете се за: 03:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Биляна Дудова: Винаги нося отговорност и вина, благодаря на тези, които ми вярват

bnt avatar logo від БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Запази

„Съединението прави силата, а не обратното. Който разбрал – разбрал“, каза пред БНТ бронзовата медалистка от шампионата в Тирана.

Биляна Дудова
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Биляна Дудова спечели бронзов медал на европейското първенство по борба в Албания. В спора за отличието в категория до 62 кг Дудова се справи с представителката на Швеция Сара Йохана Линдборг с 3:1 точки. Минутки след схватката Дудова говори пред БНТ.

„Щастлива съм, че успях да спечеля медал за България. Признавам си, страшно много съм разочарована, дойдох с цел да спечеля европейска титла, но това е положението. Днес беше моят ден, беше трудно състезание. Вчера тръгнах неуверено, допуснах три много големи грешки. Категорията е много силна и нямам право на никакви грешки. Щастлива съм, че успях да се събера и днес и да спечеля. Сега мога да си отдъхна, защото до последните секунди беше напрегнато. На война като на война“, коментира Дудова пред БНТ.

Българката коментира и представянето на норвежката Грейс Булен от която загуби вчера, но благодарение на нейните успехи след това беше издърпана до репешажите и получи шанс да се бори за бронзов медал.

„Грейс Булен има слаби места, благодаря на личния ми треньор, който нямаше възможност да бъде тук. Обещавам, че следващия път ще победя. Той ми беше дал тактика и стратегия дистанционно, но аз не я изпълних. Допуснах грешки. Чакаме ме много работа, ако искам да печеля титли в тази категория. Конкуренцията е убийствена“, добави Дудова.

Тя коментира и победата си за бронза над Линдборг.

„Шведката е много силна състезателка, в последните години е на много високо ниво. Не беше лесно срещу нея, вчера беше на косъм да победи. Радвам се, че Грейс успя да победи и ме изведе да спечеля аз медал. Аркадата, която тя получи? Винаги се отразява, в тези моменти е най-важно да си поемеш въздух и да не подценяваш ситуацията. Днес тя сама тръгваше много агресивно към мен и затова се получи аркада. Не съм искала да я контузвам, даже и се извиних. Винаги трябва да има уважение между съперниците“, категорична е Дудова.

За българката това беше 8-ми медал от европейски финали. Тя направи и кратка равносметка.

„Спечелих този медал много трудно, преминах през много предизвикателства. Преди състезанието имах травма в таза и кръста, която още не ми е отминала. Сега ще си дам малко почивка и се надявам в бъдеще да се спрат конфликтите в борбата, това е много негативно за нас. Благодаря на Радослав Великов, че беше до мен на състезанието. Благодаря и на всички, които вярват мен. Аз винаги нося отговорност и вина, без значение дали печеля медал или не. Надявам се в бъдеще да мога да бъда с личен треньор и да гоня целите си. Мечтая за още една европейска титла, много искам да спечеля в тази категория - 62. Искам да спечеля световна титла. Най-голямата ми цел, естествено, е Лос Анджелис“, добави Дудова и завърши така.

„Съединението прави силата, а не обратното. Който разбрал – разбрал. Надявам се следващия път да се завърна със златен медал“, категорична е българката.

Цялото интервю с Биляна Дудова вижте във видеото.

#европейско първенство по борба Тирана 2026 # Биляна Дудова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ