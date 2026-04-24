Биляна Дудова спечели бронзов медал на европейското по борба

Биляна Дудова спечели бронз на европейското първенство по борба в Тирана, Албания.

Световната и 4-кратна европейска шампионка победи шведката Сара Йохана Линдборг, втора в Европа от миналата година, с 3:1 при 62-килограмовите.

С този успех Биляна Дудова взе реванш от скандинавката за загубата си на европейското през 2024-а.

А отличието е осмо за нея от континентални първенства (4 титли, сребро и 3 бронза).

Медалът на Биляна Дудова е четвърти за българската борба от шампионата след титлата на Кирил Милов (97), среброто на Семен Новиков (87) и бронза на Стефан Григоров (55) в класическия стил.



