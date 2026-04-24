ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно...
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Недостижим: Карлос Насар стъпи на европейския връх за...
Започва поетапно спиране на отоплението в София
Левски има нов собственик (ВИДЕО)
Евелин Банев-Брендо остава в затвора, реши Апелативният...
Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е...
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Биляна Дудова спечели бронзов медал на европейското по борба

В дуела за отличието българката се справи с шведката Сара Йохана Линдборг с 3:1 точки.

Биляна Дудова
Снимка: Startphoto.bg
Биляна Дудова спечели бронз на европейското първенство по борба в Тирана, Албания.

Световната и 4-кратна европейска шампионка победи шведката Сара Йохана Линдборг, втора в Европа от миналата година, с 3:1 при 62-килограмовите.

С този успех Биляна Дудова взе реванш от скандинавката за загубата си на европейското през 2024-а.

А отличието е осмо за нея от континентални първенства (4 титли, сребро и 3 бронза).

Медалът на Биляна Дудова е четвърти за българската борба от шампионата след титлата на Кирил Милов (97), среброто на Семен Новиков (87) и бронза на Стефан Григоров (55) в класическия стил.

Финалите може да следите на живо по БНТ 3.

Свързани статии:

Биляна Дудова: Винаги нося отговорност и вина, благодаря на тези, които ми вярват
„Съединението прави силата, а не обратното. Който разбрал –...
#европейско първенство по борба Тирана 2026 # Биляна Дудова

ТОП 24

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Изтича срокът за избор на листа от депутатите, избрани в два района
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните избирателни комисии, които ще получат бонус от 15 евро
Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Още от: Борба

Биляна Дудова: Винаги нося отговорност и вина, благодаря на тези, които ми вярват
Ахмед Магамаев ще спори за бронз, Микяй е на репешаж Ахмед Магамаев ще спори за бронз, Микяй е на репешаж
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3 Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
Ахмед Магамаев ще срещне легендата Абдулрашид Садулаев на полуфинал Ахмед Магамаев ще срещне легендата Абдулрашид Садулаев на полуфинал
Биляна Дудова ще спори за бронза на eврошампионата по борба Биляна Дудова ще спори за бронза на eврошампионата по борба
Петима български борци в свободния стил излизат на Евро 2026 Петима български борци в свободния стил излизат на Евро 2026
Водещи новини

ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно събрание
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК 14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
НДК започва проверка след инцидента с пострадало дете НДК започва проверка след инцидента с пострадало дете
Недостижим: Карлос Насар стъпи на европейския връх за четвърти път Недостижим: Карлос Насар стъпи на европейския връх за четвърти път
Изборът на новите депутатите: Кой район предпочетоха избраните от...
Изтекла информация от Пентагона - обсъждано е временно отстраняване...
След 17 години: Пълна модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
