Биляна Дудова спечели бронзов медал на европейското по борба

В дуела за отличието българката се справи с шведката Сара Йохана Линдборг с 3:1 точки.
Биляна Дудова спечели бронз на европейското първенство по борба в Тирана, Албания.
Световната и 4-кратна европейска шампионка победи шведката Сара Йохана Линдборг, втора в Европа от миналата година, с 3:1 при 62-килограмовите.
С този успех Биляна Дудова взе реванш от скандинавката за загубата си на европейското през 2024-а.
А отличието е осмо за нея от континентални първенства (4 титли, сребро и 3 бронза).
Медалът на Биляна Дудова е четвърти за българската борба от шампионата след титлата на Кирил Милов (97), среброто на Семен Новиков (87) и бронза на Стефан Григоров (55) в класическия стил.
