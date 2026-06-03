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Трима класици в първия ден на рейтинговия турнир по борба в Монголия

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Спорт
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В свободния стил след дълго лечение на травма се завръща олимпийският шампион Магомед Рамазанов.

стоян кубатов остана пети световното борба белград
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Трима наши борци в класическия стил излизат в първия ден на рейтинговия турнир в Монголия (4-7 юни), съобщиха от пресслужбата на БФ Борба.

Стоян Кубатов, пети на световното през 2023-а и настоящ носител на пояса „Никола Петров“, ще спори в категория до 77 кг.

Айк Мнацаканян, бронзов медалист на световни и европейски първенстви, и Дейвид Димитров ще излязат при 82-килограмовите.

Жребият ще бъде теглен в сряда от 13 часа наше време.

На турнира България ще бъде представена от общо 6-има състезатели. При жените ще стартира само Биляна Дудова. Схватките в категория до 62 кг са в събота, 6 юни.

В свободния стил след дълго лечение на травма се завръща олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86).

На натурализирания у нас дагестанец Международната федерация по борба (UWW) отделя специално внимание в публикацията си за турнира. И отбелязва, че при победа Рамазанов ще се превърне във фаворит за титлата и на световното в Астана (Казахстан) през месец октомври. В категорията на шампиона дебют ще направи 32-годишният Мохамед Ноходи (Иран), трикратният световен вицешампион от по-долната категория.

Турнирът в Уланбатор ще бъде и тест за Рамазанов доколко се е възстановил от операцията на рамото, претърпяна през миналата година. Рамазанов също ще се бори в събота.

А в неделния ден на тепиха ще излезе Шамил Мамедов (65), за когото това ще е второ състезание за България. На европейското роденият в Дагестан борец остана 7-и.

Състезателите ще бъдат водени от треньорите Йордан Денев и Юлиян Георгиев. Наш съдия на турнира ще бъде Димитър Чифудов.

Елиминациите и финалите в Уланбатор ще са в един ден за всяка категория.

#рейтингов турнир по борба в Монголия 2026 г.

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