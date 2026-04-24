Заради недостиг на гориво: По-скъпи самолетни билети и по-малко полети

Скок в цените на самолетните билети отчитат както потребители, така и туроператори. Една от основните причини е увеличението на цените на горивата заради войната в Близкия изток. Опасенията за недостиг на гориво пък са причина и за отмяната на някои полети.

Николай се е прибрал от Италия вчера. Казва, че е забелязал увеличение на цените на билетите с около 10%.

Николай Александров: „Прави ми впечатление, че вече има корекция в цените, и то нагоре, и това със сигурност би оскъпило едно евентуално пътуване. По-високата цена би намалила честотата на пътуване.“

До Норвегия пък ще пътува Десислава. Тя също забелязва скок в цените.

Десислава Тасева: „Откакто ситуацията е такава в Близкия изток, забелязвам тенденцията, че самолетните полети са много по-скъпи, отколкото бяха.“

Туроператори отчитат спад в търсенето на услугата и поскъпване след началото на войната.

Димитрина Горанова, зам.-председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти: „Има увеличение заради повишаването на цената на керосина. У хората има притеснение за пътуване заради несигурността, анулирани полети, стачки и военни конфликти. Генерално полетите стават все по-скъпа услуга. Авиацията е най-чувствителният сегмент – всяко едно сътресение се отразява трудно, а възстановяването е бавно.“

Според Горанова отмяната на полети няма да засегне пряко България.

Димитрина Горанова, зам.-председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти: „Специално за България няма фатални анулации. Ако има три полета на ден за Мюнхен и бъде отменен един, остават два – пътниците могат да бъдат пренасочени. По същия начин е и за входящия туризъм.“

Николай вече е планирал следващо пътуване, но с повишено внимание.

Николай Александров: „Надявам се да няма никакви сътресения и отменени полети, защото това е стрес, независимо по какъв повод се пътува.“

При случай че полетът ви бъде отменен по икономически причини, следва:

Александър Джуров, адвокат: „Ако се претендира обезщетение, авиокомпанията ще твърди, че са налице извънредни обстоятелства. Тези случаи ще трябва да бъдат разгледани от съда, който след представяне на съответните доказателства ще прецени дали действително става въпрос за обстоятелства извън контрола на авиокомпанията. Възможно е възстановяване на сумата за полета, както и обезщетение за загубеното време.“

От националния превозвач обясниха, че тяхната полетна програма не е засегната от конфликта в Близкия изток и авиокомпанията не изпитва затруднения с достъпа до авиационно гориво. Допълват обаче, че проблемът с повишаващите се цени на горивата не може да бъде пренебрегнат.