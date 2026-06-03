В Румъния обезвредиха мина, изплувала на брега

Румънските военноморски сили детонираха противопехотна мина, изхвърлена днес на черноморския бряг на страната, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Министерството заяви, че мината е руска, тип YaRM. Тя е открита на плаж между населените места Вама веке и Дой май. Институцията не уточни възрастта на мината.

Румъния, България и Турция създадоха съвместна работна група за обезвреждане на плаващи мини в Черно море.

Румънски войници са неутрализирали девет от общо 156 дрейфуващи мини, които са били открити и унищожени в Черно море от началото на войната в Украйна преди четири години, заявиха румънските военноморски сили.