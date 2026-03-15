Ученици от Добрич създадоха робот помощник

„Знайбот“ отговаря на въпроси и помага на учениците в училище

ученици добрич създадоха робот помощник
Снимка: СУ "Любен Каравелов" гр. Добрич
Ученици от СУ „Любен Каравелов“ в Добрич създадоха робот с името „Знайбот“. Проектът е разработен от двама гимназисти от 10. и 11. клас.

„Знайбот“ е роботизиран училищен асистент с изкуствен интелект. Той може да отговаря на въпроси и да помага на учениците по различни учебни предмети.

С негова помощ се организират и образователни викторини, в които учениците събират точки и се състезават за награда всеки месец. Въпросите са свързани с различни предмети и правят ученето по-забавно.

Роботът е интерактивен и може да движи главата си. Освен това помага на учениците да намерят учител или класна стая, както и да открият изгубени вещи в училище.

Проектът е създаден за участие в националната олимпиада по информационни технологии и вече е получил максималните 100 точки на първия етап.

