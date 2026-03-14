Русе отново е столица на класическата музика

До 29 март град Русе е домакин на международния фестивал „Мартенски музикални дни“. Това е едно от най-старите и престижни събития за класическа музика в България.

65-ото издание на фестивала беше открито с концерт на фестивалния оркестър. На сцената като солист се изяви световноизвестното българско сопрано Красимира Стоянова, която изпълни финала на операта „Капричио“ от Рихард Щраус.

В програмата на фестивала са включени симфонични концерти, камерна музика и специални събития с участието на известни изпълнители от различни държави.

Сред гостите са музиканти от 11 държави, както и известният цигулар Ара Маликян.

На сцената в Русе ще излязат също Румънският национален оркестър, Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров, Варненският симфоничен оркестър и други музикални състави.

Фестивалът „Мартенски музикални дни“ се провежда всяка година и превръща Русе в важен център на класическата музика.