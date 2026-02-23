Новините 23.02.2026 г.

Акценти за деня:

Изоставеното маймунче с плюшената играчка, което завладя социалните мрежи

Изоставено бебе японски макак на име Пънч е открито в зоопарка в Ичикава, близо до Токио, миналото лято. Гледачите му дават плюшен орангутан за заместник на майка, с който Пънч не се разделя.

МОН стартира проект за дигитална трансформация на училищното образование

Министерството на образованието стартира голям проект за онлайн платформа за ученици, учители и родители. Платформата ще включва интерактивни уроци, тестове и инструменти с изкуствен интелект.

Вече стотици коли се движат без шофьор по улиците на Лос Анджелис

В Лос Анджелис вече стотици коли се движат без шофьор, следят пътя и вземат решения в реално време. Тези автономни таксита са оборудвани с десетки сензори, следят знаци и светофари, и спират за пешеходци.

Филм с българско участие спечели „Сребърна мечка“ на „Берлинале“

Филмът „Нина Роза“, с участието на актьора Галин Стоев в главна роля, спечели „Сребърна мечка“ за най-добър сценарий на Международния кинофестивал в Берлин.

СПОРТ

Григор Димитров падна в световната ранглиста, а Виктория Томова се изкачи

Григор Димитров се смъкна с две места в най-новото издание на световната тенис ранглиста при мъжете. От днес първата ни ракета заема 44-та позиция. При жените най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи с две места.

Водещият от „Детски новини“ Давид грабна купата на турнир по пикълбол

Водещият от „Детски новини“ Давид, ученик в НГДЕК, и неговият съотборник от Американския колеж спечелиха купата на турнир по пикълбол за възрастова група 6-9 клас.

С церемония в „Арена ди Верона“ приключиха 25-те зимни Олимпийски игри в Милано-Кортина

Пищна и елегантна церемония „Арена ди Верона“ сложи край на 25-те зимни Олимпийски игри в Милано-Кортина. Домакините превърнаха сцената, която е със статут на световно наследство на ЮНЕСКО, в празник на италианската култура с присъствието на артисти от различни изкуства.

За финал на Олимпиадата: Една приказка от Доломитите

25-те Зимни олимпийски игри вече са в историята. За финал на своята разходка в Италия Амира разказва една приказка от невероятните Доломити.