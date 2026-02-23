БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новините 23.02.2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

Изоставеното маймунче с плюшената играчка, което завладя социалните мрежи

Изоставено бебе японски макак на име Пънч е открито в зоопарка в Ичикава, близо до Токио, миналото лято. Гледачите му дават плюшен орангутан за заместник на майка, с който Пънч не се разделя.

МОН стартира проект за дигитална трансформация на училищното образование

Министерството на образованието стартира голям проект за онлайн платформа за ученици, учители и родители. Платформата ще включва интерактивни уроци, тестове и инструменти с изкуствен интелект.

Вече стотици коли се движат без шофьор по улиците на Лос Анджелис

В Лос Анджелис вече стотици коли се движат без шофьор, следят пътя и вземат решения в реално време. Тези автономни таксита са оборудвани с десетки сензори, следят знаци и светофари, и спират за пешеходци.

Филм с българско участие спечели „Сребърна мечка“ на „Берлинале“

Филмът „Нина Роза“, с участието на актьора Галин Стоев в главна роля, спечели „Сребърна мечка“ за най-добър сценарий на Международния кинофестивал в Берлин.

СПОРТ

Григор Димитров падна в световната ранглиста, а Виктория Томова се изкачи

Григор Димитров се смъкна с две места в най-новото издание на световната тенис ранглиста при мъжете. От днес първата ни ракета заема 44-та позиция. При жените най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи с две места.

Водещият от „Детски новини“ Давид грабна купата на турнир по пикълбол

Водещият от „Детски новини“ Давид, ученик в НГДЕК, и неговият съотборник от Американския колеж спечелиха купата на турнир по пикълбол за възрастова група 6-9 клас.

С церемония в „Арена ди Верона“ приключиха 25-те зимни Олимпийски игри в Милано-Кортина

Пищна и елегантна церемония „Арена ди Верона“ сложи край на 25-те зимни Олимпийски игри в Милано-Кортина. Домакините превърнаха сцената, която е със статут на световно наследство на ЮНЕСКО, в празник на италианската култура с присъствието на артисти от различни изкуства.

За финал на Олимпиадата: Една приказка от Доломитите

25-те Зимни олимпийски игри вече са в историята. За финал на своята разходка в Италия Амира разказва една приказка от невероятните Доломити.

Последвайте ни

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
2
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
3
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
4
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
5
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
6
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: По света

За финал на Олимпиадата: Една приказка от Доломитите
За финал на Олимпиадата: Една приказка от Доломитите
Вече стотици коли се движат без шофьор по улиците на Лос Анджелис Вече стотици коли се движат без шофьор по улиците на Лос Анджелис
Чете се за: 00:55 мин.
Изоставеното маймунче с плюшената играчка, което завладя социалните мрежи Изоставеното маймунче с плюшената играчка, което завладя социалните мрежи
Чете се за: 01:05 мин.
„Битка след битка“ – големият победител на наградите БАФТА „Битка след битка“ – големият победител на наградите БАФТА
Чете се за: 00:52 мин.
Маймунката Пънч и плюшената играчка, която ѝ помогна да оцелее Маймунката Пънч и плюшената играчка, която ѝ помогна да оцелее
Чете се за: 01:40 мин.
Филм с българско участие „Нина Роза“ със „Сребърна мечка“ в Берлин Филм с българско участие „Нина Роза“ със „Сребърна мечка“ в Берлин
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025 Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Все още не е обсъждан въпросът с великденските добавки за пенсионерите, каза Хасан Адемов Все още не е обсъждан въпросът с великденските добавки за пенсионерите, каза Хасан Адемов
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от руската армия и освободен Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от руската армия и освободен
Чете се за: 06:52 мин.
По света
ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Атанас Запрянов: Затварянето на летище „Васил Левски“ е...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ