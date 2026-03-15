Най-голямата вечер в киното: връчват наградите „Оскар“ тази вечер

За 98-и път ще бъдат връчени наградите „Оскар“ – едни от най-престижните отличия в света на киното. Церемонията се провежда в театър „Долби“ в Лос Анджелис.

По време на събитието се отличават най-добрите филми и творци в киноиндустрията. Награди се връчват в 24 различни категории, включително за най-добър филм, режисура, актьорски роли и музика.

Церемонията събира на едно място известни актьори, режисьори и музиканти от цял свят. Освен награждаването, зрителите могат да видят и появите на звездите на червения килим, както и специални музикални изпълнения.

Наградите „Оскар“ се връчват всяка година и са сред най-очакваните събития в света на киното.