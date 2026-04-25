Мисия към Слънцето: нов спътник ще пази Земята от космически бури

Нова космическа мисия с името SMILE ще стартира на 19 май от Космически център Куру.

Проектът е съвместна работа между Европейска космическа агенция и Китайска академия на науките.

Задачата на спътника е да наблюдава слънчевия вятър – потоци от частици, които идват от Слънцето и достигат до Земята с огромна скорост.

Когато тези частици ударят магнитното поле на планетата, може да се появи красиво северно сияние. Но при по-силни изригвания се създават слънчеви бури, които могат да нарушат интернет, GPS системи, комуникации и работата на спътници.

Именно затова мисията е важна – учените искат по-добре да разбират космическото време и да предупреждават предварително при опасност.

След изстрелването SMILE ще започне да събира първи данни още час след достигане на орбита.

Очаква се спътникът да работи поне три години и половина, като може да остане активен и по-дълго.