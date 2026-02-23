1460 дни война: Има ли сили Украйна за още война

Русия вече започна Трета световна война, заяви украинският президент Володимир Зеленски, а руският президент Владимир Путин отново извади коза с ядрените оръжия и каза, че те са абсолютен приоритет. 1460 дни война - толкова продължава кошмарът за украинците и за тях четвъртата година от сраженията беше най-тежката.

Според Зеленски отстъпване на Донбас би било предателство към украинския народ и би довело до още по-голямо разделение в украинското общество. Началникт на кабинета му каза, че следващия кръг преговори за мир може би ще се случат до края на тази седмица.

За момента единственият реален резултат от тристранните разговори между САЩ, Украйна и Русия е освобождаването на военнопленници. Вижте какво каза бесарабският българин от Одеска област Иван Пепеляшков:

Иван Пепеляшков, освободен военнопленник, бесарабски българин от Одеска област: "Насилие, терор, смачкване физическо и психологическо, извличане на информация, натиск, натиск повечето психологически с физиологическиТежко да кажеш каква е тяхната цел, с моя другар Алексей така и не разбрахме каква е тяхната цел, безсмислени въпроси. Те казваха - вие сте летци, високо летите, всичко виждате - разкажете всичко за Украйна, къде какво има, каква е вашата политическа цел. Въпрос на стратегическо ниво, които ние като винтчета в един механизъм не можем да знаем, но това въобще не ги интересува.

БНТ: Пречеше ли ви, че сте българин?

Иван: Имаше много въпроси, от различни служби, над 7 служби, които не са свързани една с друга, постоянно разпитват. Първи въпрос беше националност - открито казвах, че съм българин и това беше много за тях неотбрано - защо? кака българин може да воюва за Украйна? Обяснявах, че съм от Одеска област - бесарабия, където живеят много българи. Аз съм роден в Украйна, израснах в Украйна и воювам за тази страна и я обичам тази страна. За тях беше много неотбрано как е станало.

БНТ: Как ви промени това преживяване?

Иван: "Това, че станах друг - това е 100%. това, което аз бях до 8-ми март 2022-ра и който съм днес - това са двама различни човека. Най-главното отношението към живота, какво е първо, какво е второ, за какво трябва да се живее и за какво да си пръскаш времето - преоценка."

Още вижте в прякото включване на специалния пратеник на БНТ Теодора Гатева