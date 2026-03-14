Керамика, въображение и пролет: изложба на млади творци

Над 50 деца от Ателието по керамика към Младежкия дом във Велико Търново представиха пролетна изложба, посветена на любовта и майката. Младите творци са изработили различни вази – с интересни форми, цветове и изображения.

Участниците са на възраст между 6 и 15 години. За проекта „Ваза“ те е трябвало да проявят въображение и да създадат свои оригинални идеи, като използват различни техники в керамиката.

Всички изделия са направени изцяло на ръка – без машини и калъпи. Според ръководителя на ателието Гергана Пенова това помага на децата да се научат на търпение, защото изработването на едно глинено изделие изисква време и внимание.

Ателието по керамика съществува повече от 20 години, а някои от първите ученици вече са станали преподаватели и дори имат свои школи по керамика.