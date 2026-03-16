Фестивалът „Фоайе на книгата с автограф“ събира писатели, музиканти и читатели във Велико Търново през април

Литературни срещи, изложби и музикални събития ще предложи 11-ото издание на „Фоайе на книгата с автограф“ във Велико Търново през април. Събитието се организира от Регионалната библиотека „Петко Р. Славейков“.

Началото ще бъде поставено на 2 април – Международния ден на детската книга. Тогава ще бъдат представени детските книги „Истории юнашки, с пера и опашки“, „Котаракът в ¾“ и „Подаръкът на Розата“.

На 3 април читателите ще могат да се срещнат с писателя Атанас Атанасов и неговия роман „Къщата с белия сайвант“. В същия ден ще бъдат показани и детски рисунки и литературни творби от конкурс, посветен на родния град и на 150 години от Априлското въстание.

На 7 април ще се състои Великденски концерт с участието на студенти от Великотърновския университет.

В програмата са включени и традиционните Кисимови четения, посветени на актьора Константин Кисимов.

През втората половина на месеца ще бъдат открити две документални изложби – за художника Александър Божинов и за историята на футболния клуб „Етър“ – Велико Търново.

Посетителите ще могат да се срещнат и с популярни автори. На 27 април гост ще бъде писателката Рене Карабаш, а на 28 април – журналистката Мира Добрева, която ще представи книгата си „Столетниците 2. Загадката на дълголетието“.

Организаторите съобщават, че пълната програма на фестивала ще бъде обявена допълнително.