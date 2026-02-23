Изоставеното маймунче с плюшената играчка, което завладя социалните мрежи

Едно маймунче завладя социалните мрежи и сърцата на хиляди хора по света. Изоставено бебе японски макак на име Пънч е открито в зоопарка в Ичикава, близо до Токио, миналото лято.

Предполага се, че майка му го е изоставила заради стрес от горещата вълна. Бебетата макаци по принцип се вкопчват в майките си, за да се чувстват защитени и да укрепнат. Пънч обаче няма към кого да се притисне и затова гледачите му дават плюшен орангутан за заместник на майка, с който Пънч не се разделя.

Кадрите на Пънч са във всички социални мрежи, а хиляди посетители отиват специално за да го видят.

Днес Пънч постепенно започва да се вписва сред останалите маймуни в групата и е получил истинска прегръдка от друга маймуна. От зоопарка очакват скоро да се отдели от плюшената си мама и да бъде напълно самостоятелен.